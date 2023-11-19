Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti
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Vodafone Sultanlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 25-16, 25-12 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 25-16, 25-12 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Selçuk Görmen
Galatasaray: Cuttino Eggleston, Ayçin, Duygu, İlkin, Gneiting, Bihter (L), Tashiro, Sude
Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Stevanovic, Naz, Hande, Beyza, Boskovic, Simge (L), Defne, Yaprak, Yasemin
Setler: 16-25, 12-25, 18-25
Süre: 65 dakika (21,19,25) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor