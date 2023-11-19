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Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti

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Vodafone Sultanlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 25-16, 25-12 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 25-16, 25-12 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Selçuk Görmen

Galatasaray: Cuttino Eggleston, Ayçin, Duygu, İlkin, Gneiting, Bihter (L), Tashiro, Sude

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Stevanovic, Naz, Hande, Beyza, Boskovic, Simge (L), Defne, Yaprak, Yasemin

Setler: 16-25, 12-25, 18-25

Süre: 65 dakika (21,19,25) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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