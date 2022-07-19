Ece Seçkin'in konser verdiği Fenerbahçe forma lansmanında ünlüler geçidi yaşandı - Haberler

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Ece Seçkin'in konser verdiği Fenerbahçe forma lansmanında ünlüler geçidi yaşandı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe, düzenlenen lansmanda yeni sezon formalarını tanıttı. Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in konser verdiği lansmanda formalar, Sarp Akkaya, Afra Saraçoğlu ve Sarp Can Köroğlu üzerinde tanıtıldı.

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıttı. Ece Seçkin'in konser verdiği organizasyon büyük ilgi gördü. Fenerbahçe'nin formaları ünlü isimlerin üstünde tanıtıldı.

Ece Seçkin'in konser verdiği Fenerbahçe forma lansmanında ünlüler geçidi yaşandı

SARP AKKAYA ÇUBUKLUYU GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni sezon 'çubuklu' forması fanatik Fenerbahçeli olmasıyla bilinen ünlü oyuncu Sarp Akkaya'nın üstünde tanıtıldı.

Ece Seçkin'in konser verdiği Fenerbahçe forma lansmanında ünlüler geçidi yaşandı

Ece Seçkin'in konser verdiği Fenerbahçe forma lansmanında ünlüler geçidi yaşandı

AFRA SARAÇOĞLU DEPLASMAN FORMASINI GİYDİ

Deplasman forması ise ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun üstünde tanıtıldı. Formaların ağırlığının 72 gram olduğu ve en hafif forma olduğu aktarıldı.

Ece Seçkin'in konser verdiği Fenerbahçe forma lansmanında ünlüler geçidi yaşandı

Ece Seçkin'in konser verdiği Fenerbahçe forma lansmanında ünlüler geçidi yaşandı

SARP CAN KÖROĞLU ALTERNATİF FORMAYI GİYDİ

Ülker Arena'da düzenlenen lansmanda, alternatif forma ise başka bir ünlü oyun Sarp Can Köroğlu'nun üzerinde taraftara sunuldu.

Ece Seçkin'in konser verdiği Fenerbahçe forma lansmanında ünlüler geçidi yaşandı

Ece Seçkin'in konser verdiği Fenerbahçe forma lansmanında ünlüler geçidi yaşandı

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

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