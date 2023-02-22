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Türkiye'nin içinden geçtiği kara günlerde Ebrar Karakurt'un yaptığı paylaşım sosyal medyayı karıştırdı

Spor Haberleri

Kariyerine İtalya'da devam eden Ebrar Karakurt'un, Venezia tatilinden paylaştığı fotoğraflara sosyal medyada yorum yağdı. Bazı kullanıcılar, Türkiye'nin deprem felaketini yaşadığı bu günlerde yapılan paylaşımları zamansız buldu. Bir kesim ise Karakurt'a destek verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, "Normalleşme" sosyal medyada tartışılan konuların başında geliyor. Birçok ünlü isim deprem dışında bir paylaşım yaptığı zaman tepki görürken, Ebrar Karakurt'un tatilden paylaştığı kareler de gündem oldu.

PAYLAŞIMLARI ZAMANSIZ BULDULAR

Venezia tatilinden fotoğraflarını paylaşan Ebrar Karakurt'un gönderisinin altına birçok yorum geldi. Yıldız voleybolcuya tepki gösteren bazı kullanıcılar, paylaşımları zamansız buldu.

Ebrar Karakurt'un Türkiye'nin içinden geçtiği kara günlerde yaptığı paylaşım sosyal medyayı karıştırdı

Ebrar Karakurt'un Türkiye'nin içinden geçtiği kara günlerde yaptığı paylaşım sosyal medyayı karıştırdı

Ebrar Karakurt'un Türkiye'nin içinden geçtiği kara günlerde yaptığı paylaşım sosyal medyayı karıştırdı

DESTEK VERENLER DE VAR

Bir kesim ise Karakurt'un hesabından birçok kez yardım çağrısı yaptığını ve ülkesine destek olduğunu belirterek milli voleybolcuya destek oldu.

Ebrar Karakurt'un Türkiye'nin içinden geçtiği kara günlerde yaptığı paylaşım sosyal medyayı karıştırdı

Ebrar Karakurt'un Türkiye'nin içinden geçtiği kara günlerde yaptığı paylaşım sosyal medyayı karıştırdı

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Ebrar Karakurt Deprem Spor Haberler

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Yorumlar (1)

GERÇEKÇİ...!!!!!:

Vay be ünlü olmakta göründüğü kadar kolay değilmiş, herkes senin hayatınla ilgili söz söylemeye müdahale etmeye yorum yapmaya hakkı var sanıyor, deseki size ne benim hayatımdan kardeşim size ne oluyor, haklımı haklı

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