E.M. Döğerspor, Erciyesgücü FK'yı 2-1 yenerek zirveye yaklaştı
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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu'nda mücadele eden E.M. Döğerspor, geriye düştüğü maçta Erciyesgücü FK'yı 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu'nda zirve mücadelesi veren E.M. Döğerspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Erciyesgücü FK'yi 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hacı Güverti, Abdulsamet Soytürk, Bekir Kalkanlı
E.M. Döğerspor: İrfan Tiftik, Kemal Çelik, Emin Sezer, Ramazan, (Tayyip Fidan dk. 70), Eren Alkan, Ömer Faruk Kalkan, Uğur Karahançer, Hüseyin Çakır, (Remzi Yılmaz dk. 74), Furkan Karakaya, (Ahmet Turan Özkan dk. 74), Deniz Karatut, (Reşit dk. 70), Gökhan Yeşilbaş
Erciyesgücü FK: Çınar Bozlağan, Duğhan Orhan Taştan, Cihan Dursun, Musa Güneş, Muhammed Emin Yıldız, Muhammet Raşit Kılıç, Mevlüt Can Şimşek, Mahmut Açıkel, Selahattin Efe Erdoğan, (Burak Çalış dk. 19), Ahmet Taş, Akif Umur Demir
Goller: Gökhan Yeşilbaş (dk. 86), Dk. 90 Ahmet Turan Özkan (dk. 90) (E.M. Döğerspor), Mevlüt Can Şimşek (dk. 52 penaltı) (Erciyesgücü FK)
Kaçan Penaltı: Gökhan Yeşilbaş (dk. 70) ( E.M. Döğerspor ) - KAYSERİ