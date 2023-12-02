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E.M. Döğerspor, cezalı oyuncu oynattığı maçta hükmen yenik sayıldı

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Kayseri 1. Amatör Küme C Grubunda mücadele eden E.M. Döğerspor, Erciyesgücü FK ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta cezalı oyuncu oynatınca, hükmen yenik sayıldı.

Kayseri 1. Amatör Küme C Grubunda mücadele eden E.M. Döğerspor, Erciyesgücü FK ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta cezalı oyuncu oynatınca, hükmen yenik sayıldı.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubunda 4 Kasım 2023 tarihinde oynanan E.M. Döğerspor ile Erciyesgücü FK Erkilet Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan E.M. Döğerspor 2-1 galip ayrıldı. Ancak daha sonra, E.M. Döğerspor'dan Hüseyin Çakır'ı cezası devam etmesine rağmen oynadığı tespit edildi. Durumu fark eden İsmail Okumuş FK yöneticileri, önce Kayseri İl Disiplin Kuruluna ardından Amatör Futbol Disiplin Kuruluna itirazda bulundu. 01 Aralık 2023 tarihinde açıklanan AFDK kararlarında maçta cezalı oyuncu oynatan E.M. Döğerspor'un 2-1 kazandığı maçta hükmen 3-0 mağlup ayrılmasına karar verildi. Ayrıca E.M. Döğerspor Antrenörü Faruk Yıldız'a 15 gün mahrumiyeti cezası verilirken, cezalı oyuncu Hüseyin Çakır'a ise 2 maç ceza verildi.

Çıkan karar sonrası E.M. Döğerspor'un 20 olan puanı 17'ye düşerken, Erciyesgücü FK'ın ise 13 olan puanı 16'ya yükseldi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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