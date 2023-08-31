Düzcespor, Belediye Derincespor ile karşılaşacak

Düzcespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Belediye Derincespor ile karşılaşacak. Futbolcular, yeni sahada yapılan antrenmanda 3 puan hedefliyor.

Düzcespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında, Belediye Derincespor ile karşılaşacak. Yeni sahada ilk antrenmanını yapan futbolcular mutlak 3 puan için hedefledi.

Düzcespor, Şıralık'ta bulunan yeni şehir stadyumda Teknik direktör Adnan Şentürk yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Saha içerisinde dönüşümlü olarak pas organizasyonlarında bulunan futbolcular daha sonra dar alanda oyuna geçti.

Antrenmanın sonraki etabında taktiğe dayalı çift kale maç yapan kırmızı-lacivertli futbolcular açma germe yaparak antrenmanı tamamladı. - DÜZCE