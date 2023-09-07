Düzceli Sporcu Beytullah Balkancı Trap 4. Bölgesel Güz Kupası'nda İkinci Oldu
Bursa'da düzenlenen Trap 4. Bölgesel Güz Kupası'nda 58 sporcu arasından Düzceli sporcusu Beytullah Balkancı ikinci oldu.
Bursa'da düzenlenen Trap 4. Bölgesel Güz Kupası'nda 58 sporcu arasından Düzceli sporcusu Beytullah Balkancı ikinci oldu.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan Trap 4. Bölgesel Güz Kupası 1-3 Eylül 2023 tarihleri arasında 58 sporcunun katılımıyla Bursa'da yapıldı. Trap 4. Bölgesel Güz Kupası müsabakaları sonunda Düzceli sporcu Beytullah Balkancı ikinci olarak kürsüdeki yerini aldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor