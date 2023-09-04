Düzce'de vatandaşlar "Filenin Sultanları"nın Avrupa Şampiyonluğunu kutladı

Düzce'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olmasını kutladı.

Final maçını kent merkezindeki Millet Bahçesi ile Kalıcı Konutlar bölgesindeki Yeşil Vadi'de kurulan dev ekranlarda seyreden vatandaşlar, "Filenin Sultanları"nın kazandığı her sayıda alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Vatandaşlar, karşılaşmanın kazanılmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Bazı vatandaşlar ise Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu yaparak şampiyonluğu kutladı.