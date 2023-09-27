Düzce'de Motosiklet Denetimi: 22 Sürücüye 120 Bin 230 TL Cezai İşlem Uygulandı

Düzce'de artan motosiklet kazalarının önüne geçebilmek için yapılan denetimde 22 sürücüye 120 bin 230 TL ceza uygulandı. Denetimlerde sahte ehliyet, ehliyetsizlik, yetersiz ehliyet, kasksızlık ve plakasızlık gibi ihlaller tespit edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de artan motosiklet kazalarının önüne geçebilmek için şehrin muhtelif noktasında 1 saatlik denetim yapıldı. Yapılan denetimde 22 sürücüye 120 bin 230 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, artan motosiklet kazalarının önüne geçilmesi ve sürücülerin kurallara uymasını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede ekipler, şehrin muhtelif noktalarında 1 saat süren denetim gerçekleştirdi. Denetimler çerçevesinde sürücüler durdurularak gerekli kontrolleri yapıldı. 1 saat boyunca gerçekleştirilen denetimlerde 1 sahte ehliyet, 3 ehliyetsiz, 2 yetersiz ehliyet, 9 kasksız, 7 plakasız olmak üzere 22 sürücüye toplam 120 bin 230 lira ceza yazılırken, 7 motosiklet bağlanarak trafikten men edildi. - DÜZCE