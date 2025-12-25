Dursun Özbek: 'Galatasaray'ın yarıştığı her yerde şampiyon olma hedefi vardır'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların yarıştığı her yerde şampiyon olma hedefi olduğunu belirterek, "Elbette Şampiyonlar Ligi kupasını almak hedeflerimizden biri. Böyle bir hedef koymadan Galatasaray'ın sahaya çıkacağını düşünmek yanlış. Mümkün olan en kısa sürede bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sarı-kırmızılıları takip eden muhabirlerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Toplantında Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de çetin bir sezon yaşandığını ifade eden Özbek, "Hedefimiz olan 26. şampiyonluk için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir transfer dönemine giriyoruz. Çalışmalarımız çok yoğun geçiyor" diye konuştu.

Tesisleşmenin önemine değinen Başkan Özbek, "Galatasaray'ı yönetirken önemsediğimiz birkaç husus ve belirlediğimiz hedefler var. Futbolu Florya'dan Kemerburgaz'a taşıdık. Altyapı tesislerinin de inşaatına başladık. Onu da en kısa zamanda bitireceğiz. Galatasaray'a yakışır, modern bir tesis olarak Kemerburgaz hizmet vermeye devam edecek. Mart ayında stadın hemen yanında yapmayı düşündüğümüz salon sporlarına hizmet edecek tesisimizin de temelini atacağız. Bunu çok önemsiyorum. Eğer bir dünya kulübü olma hedefiniz varsa, Galatasaray'ı önümüzdeki yüzyıllara taşımak istiyorsanız tesislerinizin döneme yakışır seviyede olması lazım. Onun için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kulübün finansal boyutunu belli bir seviyeye getirdik"

Kulübün finansal boyutunu belli bir seviyeye getirdiklerini ifade eden sarı-kırmızılıların başkanı sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan 4-5 sene önce Galatasaray'ın finansal boyutunun buraya gelmesi zor bir işti. Yaptığımız çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz projelerle Galatasaray'ı finansal açıdan yarışmacı kulüpler arasında en iyi seviyeye getirdik. Hedefimiz sürdürebilirliği sağlamak. Yaptığımız projelerle finansal sürdürülebilirliği de getiriyoruz. İnşallah bundan sonra Galatasaray'ın finansal açıdan hiçbir sıkıntısı olmayacak. Bütün branşlarda belirlediğimiz bütçeler çerçevesinde eksiksiz gidiyoruz. Bunun yanında yatırımlar da yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz tesis için Galatasaray Kulübü kendi cebinden yaklaşık 1 milyar TL harcadı. Sadece bununla kalmadık. Galatasaray Adası'na 10 milyon Dolar para harcadık. Yeniledik, yeni baştan yaptık. Mükemmel bir tesis haline getirdik. Altyapı tesisleri için 11-12 milyon Dolar fon ayırdık. Mecidiyeköy'deki binayı bitirmek için 7 milyon Dolar harcadık, 5 milyon Dolar daha harcayacağız. Bütün bunların finansmanını Galatasaray Kulübü sağlıyor. Sürdürülebilir finansal yapıyla futbolda 3 senedir şampiyonluk oluyoruz. Dördüncüsüne hızlı bir şekilde gidiyoruz. Türkiye'de kadro değeri en üst seviyede olan takım Galatasaray, borsada en değerli kulüp Galatasaray."

"Yakın gelecekte amatör sporlara ayırdığımız bütçe katlayarak devam edecek"

Amatör sporlarla ilgili belirledikleri hedeflerden bahseden Dursun Özbek, "Üyelerimize, yaptığımız projelerden elde edeceğimiz parayı bir hesapta bloke edeceğimizi, buradan gelen nemayla amatör sporlara destek vereceğimizi anlattık. Bütün projelerimiz ete kemiğe büründü. Yakın gelecekte amatör sporlara ayırdığımız bütçe katlayarak devam edecek. Özellikle taraftarlarımızın amatör sporlar için biraz sabretmesini istiyorum. Projelerden kaynaklandırdığımız fonlarla amatör branşları iyi ve çok iddialı bir seviyeye taşıyacağız" diye konuştu.

"Bizim yaptığımız transferlerin bonservis ödemeleri, bu dönemin sonunda bitiyor"

Futbolda ve amatör şubelerde yarışmacı bir kulüp olmayı amaçladıklarını söyleyen Özbek, "Mart sonu ve nisan başı gibi yaklaşık 200 milyon Dolarlık bir projeye temel atacağız. Bir enerji projemiz var. Yenilenebilir enerji için temaslarımızı sürdürdük. Dijital projelerimiz var. Şampiyonluk için gerekli harcamaları ve transferleri yaparken aynı zamanda Türkiye'nin en büyük transferini de gerçekleştirdik. Bunun yanında yaptığımız projeleri alt alta toplayın. Bu projelerin en eskisi 2 senelik bir proje. Daha önce 'Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkacağız' demiştik. 1-2 ay gecikmiş bir şekilde oradan da çıktık. Yaklaşık oradan 1 milyar 700 milyon TL para ödeyerek çıktık. Çok dikkatli bir şekilde transfer yapıyoruz. Bizim yaptığımız transferlerin bonservis ödemeleri, bu dönemin sonunda bitiyor. Kolaycılığa kaçarak 'Biz bu dönemde transfer yapalım. Bu bonservis ödemeleri gelecek yönetimin üzerine kalsın' demedik" ifadelerini kullandı.

"Büyük hedeflerimiz var"

Takım içindeki kompakt yapıyı korumak için bazı futbolcularla yollarını ayırdıklarını belirten Başkan Özbek, "Onları kulübe zarar getirmeden, en karlı şekilde elimizden çıkardık. Genel kurullarda ve divan kurullarında 'Kulübü borçlandırdı' diye konuştular. Büyük hedeflerimiz var. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz var. Trendyol Süper Lig'de hedeflerimiz var. Amatör branşlarda hedefimiz var. Hiç para harcamadan hedefe yürümek mümkün değil. Parayı bilinçli harcıyoruz. Kaynağını da yapıyoruz. Sponsorluk gelirlerine, gişe hasılatına, loca ve kombinelerin satışlarına bakın. Bunların hepsi birbirine katkı veren hususlar. Bu yüzden çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir başkan başarısı değildir. Bu, ortak bir başarıdır. Bu başarıda başkan, yönetim ve taraftarın emeği var. Bu herkesin bir araya gelip, ortaya çıkardığı bir başarıdır. Biz bu sevgi iklimini ortaya çıkarmasaydık, bu başarıyı anlatma şansımız olamazdı" değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray'ın yarıştığı her yerde şampiyon olma hedefi vardır"

UEFA Şampiyonlar Ligi hedefleriyle ilgili sorulan soruya sarı-kırmızıların başkanı, "Galatasaray'ın yarıştığı her yerde şampiyon olma hedefi vardır. Elbette Şampiyonlar Ligi kupasını almak hedeflerimizden biri. Böyle bir hedef koymadan Galatasaray'ın sahaya çıkacağını düşünmek yanlış. Mümkün olan en kısa sürede bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Sürdürülebilir bir finansal yapı ve sportif başarı çizgisi yakalamak istiyoruz. Saman alevi gibi bir sene başarı yakalayıp senelerce oralardan uzak kalmak istemiyoruz. Stabiliteyi getirmeyi hedefliyoruz. Belli bir performansı yakalamamız lazım. Kurduğumuz takıma bakınca amacımızı görürsünüz. Bu hedeften hiçbir zaman şaşmayız" diye cevap verdi.

"Eksiklerimizi en uygun ekonomik koşullarda tamamlamak istiyoruz"

Ara transferde dönemine ilişkin de konuşan Dursun Özbek, "Hiçbir yönetim, 'Bu sene yüklü bir transfer yapalım' düşüncesiyle yola çıkmaz. Her takımın eksiği, tamamlaması gereken yerleri vardır. Onları tamamlamak ister. Bizler de eksiklerimizi en uygun ekonomik koşullarda tamamlamak istiyoruz. Bu da ticaretin bir şekli. Hiç kimse endişe etmesin. Yaptığımız çalışmalarda Galatasaray için en faydalı performansı verecek oyuncuyu en uygun ekonomik koşullarda getireceğiz" şeklinde konuştu.

"Galatasaray'ın kursağından 5 kuruş para girmemiştir"

Galatasaray'ın daha önce sponsorluk sözleşmesi imzaladığı ve yasadışı bahisle ilişkilendirildiği için iptal ettiği sponsorluk için ise Özbek, "Bir haber sitesi üzerinden sponsorluk yaptık. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 'Yapabilir miyiz?' diye sorduk. TFF, 'Yapabilirsiniz' deyince yaptık. Ertesi gün federasyon fikrini değiştirdi, 'Yapamazsınız. Bu yasaklı bir site' dedi. Biz de aynı gün sözleşmeden çıktık. Galatasaray'ın kursağından 5 kuruş para girmemiştir, en ufak menfaat sağlamamıştır" dedi.

"Kimse Galatasaray'ı bu işlerle ilişkilendirmeye kalkmasın"

Bahis soruşturması için de düşüncelerini aktaran Başkan Özbek, "Bahisle ilgili bizim takımımızdan da olan bazı futbolcularla ilgili yürütülen bir soruşturma var. Futbolcuların bahis oynaması yasak. Oynayan, tespit edilen kardeşlerimiz disiplin cezalarını aldılar. Cezasını çeken adamı tartışmaya gerek yok. Kamunun hedefinde yasadışı bahsin önemi var. Orada da Galatasaray'ı bununla ilişkilendirmeye çalışmak, abesle iştigal. Galatasaray camiasında bununla ilişkili kimse yok. Yapılan yorumlara bakınca bir dönem de 'Karaborsa bilet' dediler. Hatta Osimhen transferindeki 75 milyon Euro'yu karaborsa bilet satışına bağladılar. Buna bakınca yapılan yakıştırmaların ve ithamların ne anlama geldiği, ne amaçladığı çok kolaylıkla anlaşılabilir. Yasadışı bahisle Galatasaray'ın hiçbir işi olmaz. Bahis oynayan sporcular zaten cezalarını almıştır. Kimse Galatasaray'ı bu işlerle ilişkilendirmeye kalkmasın. Bizim bu taraklarda bezimiz yok" açıklamasında bulundu.

"Galatasaray, Avrupa'da kalıcı bir yer edinmeye çalışıyor"

Galatasaray'ın herhangi bir yanlış tutumu olmadığını vurgulayan Dursun Özbek, "Gerekirse bunu hep ifade edeceğiz. Geçmişte 2016-2017 senesindeki başkanlığım döneminde bugünkü Galatasaray'ın yol haritasını çizmiştim. Yapmış olduğumuz gayrimenkul projelerini hatırlayın. Ne demişlerdi bize? Bize 'Galatasaray bir gayrimenkul şirketi mi?' demediler mi? Şimdi aynı şekilde 'M.g.news' olayında da bu var. O gün bize bunları söyleyenler, şimdi ellerinde dosyalarla bakanlığın kapısında bekliyorlar. Galatasaray, Avrupa'da kalıcı bir yer edinmeye çalışıyor. Diğer kulüplerin de bu şekilde çalışması lazım. Galatasaray, yasa dışı bahisle ilişkilendirilmemeli. Bunu ifade edenlerin bir amacı vardır. Galatasaray seviyesine ulaşamadıkları için, bizi kendi seviyelerine çekmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

"Benim verdiğim mücadele ve savaş da Galatasaray'ı daha iyi yerlere taşımak için"

Bu projeleri gerçekleştirirken, camia tarafından takdir edilip, edilmesiyle ilgili sorulan soruya sarı-kırmızılıların başkanı, "Galatasaray Lisesi'nde okudum. Son derece dolu dolu bir Galatasaray eğitimi aldım. Elim ekmek tuttuktan sonra imkanlarım çerçevesinde hep Galatasaray'ın yanında oldum. Galatasaray'a hizmet ederken herhangi bir takdir veya iltifat beklentisi içinde olmadım. Ben görev adamıyım. Galatasaray'ın askeri olarak bu görevi yapıyorum. Askerler görev yaparken takdir beklentisi içinde cepheye gitmez, savaşmaz. Savaşırsa vatanı için savaşır. Benim verdiğim mücadele ve savaş da Galatasaray'ı daha iyi yerlere taşımak için. Bir takdir beklentim yok" dedi.

"'Solo il Gala' kutusunda 60 bine ulaştık"

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için çıkarılan 'Solo il Gala' kutusuyla ilgili ise Dursun Özbek, "Bu konuyla ilgili bir hayal kırıklığı söz konusu değil. Hedefimiz hala yüz bin satış yapmak. 60 bine ulaştık. Kurumsal bazda paket teslim edeceğimiz yerler var. Onlara daha başlamadık. Kademe kademe siparişleri veriyoruz. Biraz da bizden kaynaklanan gecikmeler oldu. Hedefimiz yüz bindi. Yüz bine ulaşacağız. Başka paketler de yapıyoruz. Leroy Sane için de bir paket hazırladık. Onu da taraftarlara sunacağız" şeklinde konuştu.

"Kemerburgaz'ın Galatasaray'a maliyeti 1 milyar TL"

Kemerburgaz'a yapılan tesislerin Galatasaray'a maliyetini açıklayan Özbek, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bunun içinde bazı sponsorluklar var. Ancak Galatasaray'ın cebinden çıkan para 1 milyar TL. Bu parayı kendi kaynaklarımızdan harcadık. Galatasaray Adası'nda, altyapı tesislerinde, Mecidiyeköy'de yapılan harcamaların hepsi Galatasaray Kulübünün üretiminden kaynaklanıyor. Hedefimiz çok büyük. Galatasaray'ın ihtiyaçları çerçevesinde hedefimize yürüyoruz. Stadımızdan Vadistanbul'a inen 62 dönümlük arsa var. Stadımız inşa edilirken bugün hayal ettiğimiz şey düşünülmüş. Burada Galatasaray'ın tesisleşmeyi tamamlaması planlanmış ama gerçekleşmemiş. Göreve geldikten sonra bu 62 dönümde salon sporlarını icra edeceğimiz bir tesis projesi geliştirdik. Arsayı Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 49 yıllığına devraldık. Tüm onayları alındı. Yakın zamanda inşaat ruhsatı da alınacak. Mart ayı sonunda inşaata başlayacağız. Yaklaşık 4 sene sürecek ve yaklaşık 200 milyon Dolar harcanacak. Bunun için her türlü hazırlığı yaptık. Camialarda böyle iddialı ifade kullandığınızda, '200 milyon dolar nerede?' sorusuyla karşılaşırsınız. Bu öyle bir iş değil. Zaman içinde bunun finansmanının nasıl sağlanacağını düşündük. Bu tip salonlarda isim hakkının çok büyük önemi vardır. Projenin parametreleri çerçevesinde bunu yapacağız. Öyle bir hedef ki yönetimler değişse de bundan vazgeçmemesi, Galatasaray'ın hayrına olan bu işi tamamlaması gerekecek."

"Florya'ya kazma vurulacağı gün, buraya taşınacağız"

Kemerburgaz'da altyapı tesisleri içinde inşaata başladıklarını söyleyen Başkan Özbek, "Yasal prosedürler devam ediyor. İnşaat ruhsatını almak üzereyiz. Kısa sürede bitireceğiz. 4-5 ay gibi bir süre daha Florya'da kalacağız. Florya'daki ihaleyi yaptık. Orada da ihaleyi alan firmanın proje ve ruhsat çalışmaları devam ediyor. Kazmayı vurmak için onların da süreye ihtiyacı var. Florya'ya kazma vurulacağı gün, buraya taşınacağız. Bu konuda en ufak bir sıkıntımız yok. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL