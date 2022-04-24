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Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası

İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında ABD'ye 12-6 mağlup oldu.

İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında ABD'ye 12-6 mağlup oldu.

Cenevre şehrinde devam eden şampiyonada ikinci maçını oynayan milliler ABD'ye 12-6 yenildi.

Türkiye bir sonraki maçında Kanada ile karşılaşacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Tam Gemi Şok Denemeleri, İsviçre, Türkiye, Curling, Spor, Haberler

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