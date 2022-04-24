Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında ABD'ye 12-6 mağlup oldu.
İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında ABD'ye 12-6 mağlup oldu.
Cenevre şehrinde devam eden şampiyonada ikinci maçını oynayan milliler ABD'ye 12-6 yenildi.
Türkiye bir sonraki maçında Kanada ile karşılaşacak.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor