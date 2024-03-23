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Down Sendromlu Cimnastikçi Selin Naz Özcan Dünya Şampiyonu

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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki down sendromlu cimnastikçi Selin Naz Özcan, Antalya'da devam eden Trisome Oyunları'nda 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Muratpaşa Cimnastik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome Oyunları) Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli cimnastikçiler ritmik ve artistik kategorisinde madalya mücadelesi verdi.

Ay-yıldızlı özel sporcu Selin Naz Özcan, ritmik kategorisinde çember ve top aletinde sergilediği performans ile 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Ayrıca Selin Naz Özcan, labut ve kurdelada dünya ikincisi olarak 2 gümüş madalya kazandı.

Ayrıca Selin Naz Özcan, genel tasnifte ise dünya ikincilik madalyası ve kupasının sahibi oldu.

Milli sporculardan Selin Durgut ise labut, top ve kurdelada 3 bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

Kaynak: AA / Spor

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