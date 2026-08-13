DOSYA HABER / SÜPER LİG'DE SEZON BAŞLIYOR - Ligin gol kralları

Süper Lig'de geride kalan 68 sezonda 33'ü Türk, 18'i yabancı olmak üzere toplam 51 futbolcu gol kralı ünvanını kazandı.

Galatasaraylı Metin Oktay, 6 kezle gol kralı ünvanını en fazla alan futbolcu olurken, Tanju Çolak ise Galatasaray formasıyla attığı 39 golle bir sezonda en fazla skor üreten futbolcu rekorunu halen elinde bulunduruyor.

Ligin ilk gol kralı Galatasaraylı Metin Oktay, son ise geçen sezon aynı sayıda gol atan Trabzonsporlu Paul Onuachu ile İstanbul Başakşehirli Eldor Shomurodov oldu.

Metin Oktay'ın rekoru kırılamadı

Süper Lig tarihinde en fazla gol kralı olan futbolcu ünvanı, Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay'a ait.

Aynı zamanda ligin ilk gol kralı olan "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, 1959, 1959-1960, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezonlarında toplam 6 kez bu ünvanı alarak, adını altın harflerle tarihe yazdırdı.

Metin Oktay'ı 5 kezle Tanju Çolak, üçer kezle de Cemil Turan, Aykut Kocaman ve FETÖ firarisi Hakan Şükür takip ediyor.

En çok kral Galatasaray'dan

Ligin en çok gol atan toplam 51 futbolcusu 20 ayrı takımdan çıktı.

Galatasaray, 19 kezle en çok bu ünvana sahip futbolcuyu kadrosunda bulunduran takım oldu.

Fenerbahçe 16, Trabzonspor 6, Beşiktaş ve Bursaspor ise 4'er kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırdı.

Bunun yanı sıra Samsunspor, Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü üçer, Adanaspor ve Kayserispor ikişer, Ankara Demirspor, Göztepe, Altay, Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve İstanbul Başakşehir de birer kez gol kralı çıkardı.

Tanju Çolak adını tarihe yazdırdı

Lig tarihinin geride kalan 68 sezonunda, gol kralları içinde en fazla skor üreterek bu ünvanı yakalayan futbolcu Tanju Çolak.

Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atarak, Metin Oktay'a ait 38 gollük rekoru kırdı ve Türk futbol tarihine geçti.

Tanju Çolak, 5 kez yakaladığı gol kralı ünvanına 3 ayrı kulüpte ulaşarak, ayrı bir rekor kırdı. Golcü futbolcu, 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Samsunspor, 1987-1988 ve 1990-1991'de Galatasaray, 1992-1993'te de Fenerbahçe formasıyla gol kralı oldu.

Yabancı gol kralları

Lig tarihinde şimdiye dek 18 yabancı futbolcu, 18 kez gol kralı ünvanını yakaladı.

Galatasaray forması giyen Bosna Hersekli Tarık Hodzic, 1983-1984 sezonunda 16 gol atarak lig tarihinde en çok gol atan ilk yabancı futbolcu olmayı başardı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza'nın 2 kez gol kralı olduğu ligde, Trabzonspor'un Gürcü futbolcusu Şota Arveladze, Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros, Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Ariza Makukula, Sivasspor'un Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, Bursaspor'un Brezilyalı golcüsü Jose Fernando Viana de Santana "Fernandao", Beşiktaş'ın Alman golcüsü Mario Gomez, Alanyaspor'un Brezilyalı forveti Vagner Love, Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, aynı sezon Kasımpaşa ve Galatasaray'da forma giyen Senegalli Mbaye Diagne, Trabzonspor'da oynayan Norveçli Alexander Sörloth, Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza, Fenerbahçe'de mücadele eden Enner Valencia, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi ile 2024-2025 sezonunda sarı-kırmızılı formayla zirvede yer alan Victor Osimhen, gol krallıkları yaşadı.

Ligde geçen sezon ise Trabzonsporlu Paul Onuachu ile İstanbul Başakşehirli Eldor Shomurodov, krallıkta aynı sayıda gole imza atarak zirvede yer aldı.

En çok gol atan yabancı futbolcu Mbaye Diagne

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda gol krallığına ulaşan Mbaye Diagne, lig tarihinde bir rekora imza attı.

Ligde forma giydiği 29 maçta 30 kez ağları havalandırarak gol kralı olan Diagne, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu ünvanının sahibi.

Senegalli futbolcu, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması altında 20, ikinci devre görev yaptığı Galatasaray'da ise 10 gol kaydetti.

Gol krallığı 4 kez paylaşıldı

Süper Lig'in geride kalan 68 yıllık tarihinde gol krallığı 4 kez paylaşıldı.

1975-1976 sezonunda Fenerbahçeli Cemil Turan ile MKE Ankaragücü'nden Ali Osman Renklibay 17'şer golle, 1979-1980'de Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz ile Altaylı Mustafa Denizli 12'şer golle ortak gol kralları oldu.

2001-2002 sezonunda ise Beşiktaşlı İlhan Mansız ile Galatasaray formasıyla mücadele eden FETÖ firarisi Arif Erdem, 21'er golle bu ünvanı paylaştı.

Ligde 2025-2026 sezonunda ise Trabzonsporlu Paul Onuachu ile İstanbul Başakşehirli Eldor Shomurodov, 22'şer gol kaydederek krallık tacını birlikte taktı.

Gol ortalaması en yüksek ve en düşük krallar

Lig tarihinde oynadığı maç başına attığı gol sayısı açısından en başarılı gol kralı Metin Oktay oldu.

Galatasaraylı efsane futbolcu, 1962-1963 sezonunda forma giydiği 26 maçta 38 gol atarken, maç başına 1,46 gol ortalamasına ulaştı ve en başarılı isim olarak tarihteki yerini aldı.

Gol ortalaması en düşük gol kralları ise 1979-1980 sezonunda zirveyi paylaşan Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz ile Altaylı Mustafa Denizli oldu. Toplam 30 maçta 12'şer gole imza atan her iki futbolcu da maç başına 0,4 ortalama tutturdu.

"Yedek kral" Semih Şentürk

Süper Lig'in 2007-2008 sezonu gol kralı Fenerbahçeli Semih Şentürk, ilginç bir şekilde tacı takmayı başardı.

Sezonu 17 golle tamamlayarak kariyerinde ilk kez bu ünvanı alan Semih, birçok maçta oyuna sonradan girmesine rağmen attığı kritik gollerle takımına büyük katkı yaptı ve adı "nöbetçi golcü"ye çıktı.

Semih, söz konusu sezonda ligde çeşitli zaman dilimleri içinde toplam 27 maçta forma giydi. Bunlardan 17'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Semih, toplam 17 gol attı.

Burak Yılmaz, Trabzonspor ve Galatasaray'da gol kralı oldu

Sergen Yalçın ile beraber "Dört büyükler"de oynayan iki futbolcudan biri olan Burak Yılmaz, Trabzonspor ile Galatasaray'da gol kralı olmayı başardı.

Burak Yılmaz, 2011-2012 sezonunda bordo-mavili ekiple 34 maçta 33, 2012-2013'te de sarı-kırmızılı formayla 30 maçta 24 gol atarak krallık tacını taktı.

Süper Lig'in gol kralları

Türkiye'nin en üst seviye liginde geride kalan 68 sezonda gol kralı olan oyuncular şöyle:

Sezon Gol Kralı Takımı Maç Gol Ortalama 1959 Metin Oktay Galatasaray 15 11 0,73 1959-60 Metin Oktay Galatasaray 35 33 0,94 1960-61 Metin Oktay Galatasaray 28 36 1,29 1961-62 Fikri Elma Ankara Demirspor 34 21 0,62 1962-63 Metin Oktay Galatasaray 26 38 1,46 1963-64 Güven Önüt Beşiktaş 30 19 0,63 1964-65 Metin Oktay Galatasaray 22 17 0,77 1965-66 Ertan Adatepe MKE Ankaragücü 26 20 0,77 1966-67 Ertan Adatepe MKE Ankaragücü 28 18 0,64 1967-68 Fevzi Zemzem Göztepe 30 19 0,63 1968-69 Metin Oktay Galatasaray 26 17 0,65 1969-70 Fethi Heper Eskişehirspor 26 13 0,50 1970-71 Ogün Altıparmak Fenerbahçe 26 16 0,62 1971-72 Fethi Heper Eskişehirspor 30 20 0,67 1972-73 Osman Arpacıoğlu Fenerbahçe 19 16 0,84 1973-74 Cemil Turan Fenerbahçe 30 14 0,47 1974-75 Ömer Kaner Eskişehirspor 26 14 0,54 1975-76 Cemil Turan Fenerbahçe 30 17 0,57 Ali Osman Renklibay MKE Ankaragücü 30 17 0,57 1976-77 Necmi Perekli Trabzonspor 22 18 0,82 1977-78 Cemil Turan Fenerbahçe 30 17 0,57 1978-79 Özer Umdu Adanaspor 26 15 0,58 1979-80 Mustafa Denizli Altay 30 12 0,4 Bahtiyar Yorulmaz Bursaspor 30 12 0,4 1980-81 Bora Öztürk Adanaspor 26 15 0,58 1981-82 Selçuk Yula Fenerbahçe 28 16 0,57 1982-83 Selçuk Yula Fenerbahçe 30 19 0,63 1983-84 Tarık Hodzic Galatasaray 30 16 0,53 1984-85 Aykut Yiğit Sakaryaspor 34 20 0,59 1985-86 Tanju Çolak Samsunspor 34 33 0,97 1986-87 Tanju Çolak Samsunspor 34 25 0,74 1987-88 Tanju Çolak Galatasaray 37 39 1,05 1988-89 Aykut Kocaman Fenerbahçe 34 29 0,85 1989-90 Feyyaz Uçar Beşiktaş 33 28 0,85 1990-91 Tanju Çolak Galatasaray 29 31 1,07 1991-92 Aykut Kocaman Fenerbahçe 25 25 1 1992-93 Tanju Çolak Fenerbahçe 23 27 1,17 1993-94 Bülent Uygun Fenerbahçe 27 22 0,81 1994-95 Aykut Kocaman Fenerbahçe 25 27 1,08 1995-96 Şota Arveladze Trabzonspor 30 25 0,83 1996-97 Hakan Şükür Galatasaray 33 38 1,15 1997-98 Hakan Şükür Galatasaray 32 32 1 1998-99 Hakan Şükür Galatasaray 33 19 0,58 1999-00 Serkan Aykut Samsunspor 33 30 0,91 2000-01 Okan Yılmaz Bursaspor 31 23 0,74 2001-02 İlhan Mansız Beşiktaş 30 21 0,70 Arif Erdem Galatasaray 32 21 0,66 2002-03 Okan Yılmaz Bursaspor 34 24 0,71 2003-04 Zafer Biryol Konyaspor 33 25 0,76 2004-05 Fatih Tekke Trabzonspor 34 31 0,91 2005-06 Gökhan Ünal Kayserispor 32 25 0,78 2006-07 Alex de Souza Fenerbahçe 32 19 0,59 2007-08 Semih Şentürk Fenerbahçe 27 17 0,63 2008-09 Milan Baros Galatasaray 31 20 0,65 2009-10 Ariza Makukula Kayserispor 29 21 0,72 2010-11 Alex de Souza Fenerbahçe 33 28 0,85 2011-12 Burak Yılmaz Trabzonspor 34 33 0,97 2012-13 Burak Yılmaz Galatasaray 30 24 0,80 2013-14 Aatıf Chahechouhe Sivasspor 34 17 0,50 2014-15 Fernandao Bursaspor 32 22 0,69 2015-16 Mario Gomez Beşiktaş 33 26 0,79 2016-17 Vagner Love Alanyaspor 28 23 0,82 2017-18 Bafetimbi Gomis Galatasaray 33 29 0,88 2018-19 Mbaye Diagne Galatasaray 29 30 1,03 2019-20 Alexander Sörloth Trabzonspor 34 24 0,71 2020-21 Aaron Boupendza Hatayspor 36 22 0,61 2021-22 Umut Bozok Kasımpaşa 38 20 0,52 2022-23 Enner Valencia Fenerbahçe 31 29 0,93 2023-24 Mauro Icardi Galatasaray 34 25 0,73 2024-25 Victor Osimhen Galatasaray 30 26 0,86 2025-26 Paul Onuachu Trabzonspor 30 22 0,73 Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir 34 22 0,64

Kaynak: AA