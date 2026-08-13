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DOSYA HABER / SÜPER LİG'DE SEZON BAŞLIYOR - Ligin 68 sezonluk puan cetveli

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- Fenerbahçe, 68 sezonluk değerlendirmede en çok puan toplayan, en çok galip gelen ve en çok gol atan takım ünvanlarına sahip "Üç büyükler"den sonra ligde en fazla maça çıkan takım MKE Ankaragücü Ligde sadece 8 takımın artı averajı bulunuyor

Süper Lig'de 69. sezon için geri sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 77 farklı takım mücadele etti.

AA'nın futbolda Süper Lig'in 2026-2027 sezonu öncesi lig tarihi ve istatistiklerine yönelik hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, bugüne dek mücadele eden takımların performans bilgilerine yer verildi.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il, İstanbul oldu. En üst seviye ligde şu ana kadar 19 takımla yer alan İstanbul'u, 9 ekiple Ankara izliyor.

Fenerbahçe, geride kalan 68 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, en çok galip gelen ve en çok gol atan takım ünvanlarına sahip.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 266 lig maçında 4 bin 38 puan alarak ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 24 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise 2 bin 266 maçta toplam 4 bin 14 puan elde etti.

Sıralamada Beşiktaş 3 bin 832 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2 bin 908 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

En çok galip gelen takım Fenerbahçe

68 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2 bin 266 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, 1309 galibiyetle en yakın rakibi Galatasaray'dan 1 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1308 ile ikinci, Beşiktaş 1220 ile üçüncü, Trabzonspor ise 876 ile dördüncü sırada yer alıyor.

En golcüsü

Süper Lig tarihinde en çok gol atan takım ünvanına da Fenerbahçe sahip.

Sarı-lacivertliler, toplam 4 bin 111 gol kaydetti. Galatasaray 4 bin 66 golle Fenerbahçe'yi izledi.

Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 728, Trabzonspor da 2 bin 763 kez gol sevinci yaşadı.

Liderlik rekoru Galatasaray'da

Süper Lig tarihinde Galatasaray, 670 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu.

Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 588 haftayla ikinci, Beşiktaş 440 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

"Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü

Süper Lig'de "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.

"Üç büyükler", geride kalan 68 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 54 kez en üst seviye ligde mücadele etti.

Şimdilerde 2. Lig'de mücadele eden Başkent ekibi, ligde bin 784 karşılaşma oynadı.

77 takım mücadele etti

Lig tarihinde bugüne dek 77 farklı takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon geri dönen Erzurumspor FK'nin yanı sıra Amed Sportif Faaliyetler ile Çorum FK ise Süper Lig'de ilk kez yarış verecek.

8 takım artı averajda

Süper Lig'in geride kalan 68 sezon sonunda 77 takımın 8'inin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 2 bin 98 averajla başı çekerken, Galatasaray 2 bin 73, Beşiktaş bin 739, Trabzonspor bin 5, İstanbul Başakşehir 198, Eskişehirspor 9, Alanyaspor 5 ve Sarıyer 2 averaja sahip.

68 yıllık puan cetveli

Süper Lig'de 1959 yılından 2025-2026 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

TakımlarKOGBMAYP
1Fenerbahçe6822661309585372411120134038
2Galatasaray6822661308554404406619934014
3Beşiktaş6822641220615429372819893832
4Trabzonspor521756876476404276317582908
5Bursaspor501644572473599196519981997
6MKE Ankaragücü541784558515711204723891952
7Gençlerbirliği491644541482621206221881941
8Altay421364422420522145416671406
9Gaziantepspor311028366265397124813831324
10Samsunspor331094362283449123514431248
11Antalyaspor301040330277433123015161229
12Kayserispor301020305288427118614921175
13Eskişehirspor30978334312332111011011104
14Göztepe321030327316387115712691076
15Konyaspor25858271248339103812081061
16İstanbul Başakşehir186362871561939397411017
17Çaykur Rizespor248342631963759681240936
18Sivasspor19670244184242908932916
19Kasımpaşa227862402143329921205889
20İstanbulspor258302532413369291088870
21Kocaelispor21708234194280884972821
22Denizlispor217282171923198751057799
23Adanaspor22704202213289771949692
24Adana Demirspor216981941953097381018658
25Boluspor20638192215231637709654
26Sarıyer13436148135153553551527
27Karşıyaka16528152141235533748510
28Alanyaspor1035812993136523518480
29Malatyaspor11384134102148507544467
30Mersin İdmanyurdu15472136134202446556438
31Zonguldakspor14454135148171425484424
32Fatih Karagümrük11368116100152473509395
33Ankara Demirspor13418116153149447509385
34Sakaryaspor1138011489177452586370
35Vefa14422110143169364514363
36Kardemir Karabükspor103369668172361570356
37Osmanlıspor93068487135348460339
38PTT1238497134153352467328
39Orduspor11352102102148303420322
40Diyarbakırspor113629184187323554320
41Gaziantep FK72567770109325394301
42İzmirspor1032693110123313386296
43Akhisarspor7238746599286340287
44Feriköy93029288122266320272
45Altınordu1033284101147312444269
46Şekerspor1032073100147309481255
47Beykoz8264729498263315238
48Giresunspor82546976109239316236
49Manisaspor6204584997242306223
50Hacettepe92526776109242334210
51Hatayspor5188534590229322204
52Yeni Malatyaspor5180474687205266187
53Vanspor5170383993165298153
54Zeytinburnuspor5162363789159290145
55Kayseri Erciyesspor4136334261142208141
56Elazığspor4136353170146246136
57Çanakkale Dardanelspor3102282549107154109
58Aydınspor390262737105140105
59Bakırköyspor390282141131135105
60Erzurumspor310225235411620598
61Eyüpspor270231730859586
62Yozgatspor26819193010111376
63Erzurumspor FK2741821358011175
64Gençlerbirliği OFTAŞ268151736549962
65Akçaabat Sebatspor2681419358513161
66Balıkesirspor2641516336610852
67Beyoğluspor264152029599050
68Yeşildirek258131629519442
69Bodrum FK13691017264337
70Pendikspor13891019427337
71Adalet252101527386935
72Ümraniyespor1367920476430
73Petrolofisi1348521387329
74Bucaspor1346820376526
75Siirtspor1346622478124
76Kahramanmaraşspor13641121227123
77Kırıkkalespor1305817216418

Kaynak: AA
Haberler.com
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