Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 6 atletizm kotası aldı

Fransa'nın 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi Türkiye, atletizmde şu ana kadar 6 sporcuyla kota aldı.

AA'nın Paris 2024 öncesi Türk sporcuların olimpiyatlarda madalya kazandığı branşlarla ilgili hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde atletizme yer verildi.

Olimpiyatlar öncesi milli sporcuların kota mücadeleleri sürerken şu ana kadar Türkiye adına Kaan Kigen Özbilen, Sultan Haydar, Ersu Şaşma, Salih Korkmaz, Yasmani Copello ve Meryem Bekmez, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde kota alan atletler oldu.

Milli sporcuların kota aldıkları disiplinler şöyle:

Branş İsim Disiplin Atletizm Kaan Kigen Özbilen Maraton Atletizm Sultan Haydar Maraton Atletizm Ersu Şaşma Sırıkla atlama Atletizm Salih Korkmaz 20 km yürüyüş Atletizm Yasmani Copello 400 metre engelli Atletizm Meryem Bekmez Karışık Bayrak Maraton Yarışı Atletizm Salih Korkmaz Karışık Bayrak Maraton Yarışı

Yasmani Copello

Yasmani Copolle, Temmuz 2015'teki 49.73'lük performansıyla 400 metre engelli Türkiye rekorunu kırarken, yaklaşık iki hafta sonra rekoru 49.39'a çekti. Milli sporcu, Ağustos 2015'te Pekin'deki Dünya Şampiyonası serilerinde 48.89 koşarak derecesini geliştirdi. Milli atlet, yarı finalde bu kez 48.46'yla yeniden rekor kırdı.

Yasmani, Amsterdam'daki 2016 Avrupa Şampiyonası'nda kişisel en iyi derecesini ve Türkiye rekorunu 48.42'ye indirerek altın madalya kazandı.

Türkiye'nin 2016 Yaz Olimpiyatları kafilesinde yer alan sporcu, Rio'ya son Avrupa şampiyonu olarak gitti. Eleme serilerini 49.52, yarı finali ise 48.61'le geçen Copello, finaldeki 47.92'siyle kişisel en iyi derecesini ve Türkiye rekorunu geliştirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Yasmani, son şampiyon ünvanıyla gittiği 2018 Avrupa Şampiyonası'nda 47.81 koşarak, rekor derecesiyle bu kez gümüş madalya elde etti.

Sultan Haydar

Kariyerine orta mesafelerde başlayan Sultan Haydar, 2005 Afrika Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 800 metrede bronz madalya kazanmayı başarmıştı.

2006 Afrika Atletizm Şampiyonası'nda bu kez yürüyüşte mücadele etti ve 20 kilometrede altıncı olan Sultan, burada Etiyopya adına son kez yarıştı.

Etiyopyalı atlet, 2008 yılında Sultan Haydar adını alarak Türk vatandaşı olurken, 2009 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede altın madalya kazandı.

2011 Resü'l-Hayme Yarı Maratonu'nda ilk kez yarı maraton koşan Sultan Haydar, 1.10.02'lik derecesiyle yedinci oldu. Sultan, 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türk kafilesinde yer aldı. Maraton mücadelesini 2.38.26'yla bitiren atlet sıralamada 72. olabildi. Milli atlet, 2012'nin sonlarında Avrasya Maratonu'nda üçüncü olmayı başardı 2013'e ise Roma Maratonu'nda 2.27.10'la üçüncü olarak başladı.

Sultan Haydar, halen 2012 Paris Maratonu'ndaki 2.25.09'luk kişisel en iyi performansıyla kadınlar maraton Türkiye rekorunun sahibidir.

Ersu Şaşma

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Ersu Şaşma 5,75 metrelik atlayışıyla altın madalya kazandı.

Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya elde eden Ersu, 2019'da Norveç'te yapılan Avrupa Atletizm Takım Şampiyonası ile 2021'de 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalyaların sahibi oldu.

Tokyo 2020'de finale kalan Ersu, 1948 Olimpiyatları üçüncüsü adımcı Ruhi Sarıalp'ten bu yana bir atlama branşında final gören ilk Türk erkek atlet olarak tarihe geçti. Ersu, finalde 5.70 metre atlayarak Tokyo 2020'yi 10. sırada tamamladı.

Salih Korkmaz

2016 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'ndaki 40.45.53'lük derecesiyle 10 bin metre pist yarışında gümüş madalya kazanan ve bu derecesiyle Türkiye rekorunun da yeni sahibi olan Salih Korkmaz, bu seviyedeki bir şampiyonada madalya kazanan ilk Türk yürüyüşçü olarak da kayıtlara geçti.

2017'de Polonya'daki 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 20 kilometre yürüyüşte Türkiye rekorunu kırarak 4. sırada yer alan Salih, 2019'da 1.21.32 ile Türkiye rekorunu kırıp 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Meryem Bekmez

Meryem Bekmez, Tiflis'teki 2016 Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda kaydettiği 22.50.22'lik 5 bin metre pist yürüyüşü derecesiyle, Yeliz Ay'a ait 12 yıllık Türkiye rekorunu kırmayı başardı.

Milli sporcu, 2018'deki 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 10 bin metre pist yürüyüşü mücadelesini 44.17.69'la tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Madalya serisini sürdüren Türk yürüyüşçü, Yeliz Ay'dan devraldığı Türkiye rekorlarına da bir yenisini daha ekledi. Meryem Bekmez'in bir sonraki rekor durağı 2018 Avrupa Şampiyonası'ydı. 20 kilometre mücadelesini 1.31.00'le tamamlayan sporcu, Yeliz Ay'dan kalan son ülke rekorunu geride bıraktı. 10 kilometre geçişiyle de kendi rekorunu geliştiren Bekmez, yarışı 11. bitirerek Türk atletizm tarihindeki en iyi yürüyüş derecesine imza attı.

Kaan Kigen Özbilen

Uzun mesafe ve maraton koşan Kenya asıllı milli atlet Kaan Kigen Özbilen, Amsterdam'daki 2016 Avrupa Şampiyonası'nda 1: 02: 27'lik yarı maraton performansıyla gümüş madalya kazandı.

Olimpiyat tarihinde 3 madalya

Tüm sporların "atası" olarak kabul edilen atletizmde Türkiye, olimpiyat tarihinde şu ana kadar üç madalya kazanabildi.

Türkiye atletizmle ilk olarak Osmanlı Devleti döneminde 1870'de tanışırken, beden eğitimi öğretmeni "Curel" Osmanlı Devleti için ilk atletizm çalışmalarını başlatan isim oldu.

Yaz Olimpiyat Oyunları ilk kez 1896 yılında Yunanistan'da yapılırken, Osmanlı Devleti; 1896, 1900 ve 1904 Olimpiyatları'na katılamadı.

Osmanlı Devleti, olimpiyatların 10. yılı nedeniyle Atina'da düzenlenen 1906 Ara Olimpiyatları'nda ise bir sporcuyla yer aldı.

Atletizmde 800 ve 1500 metre dallarında yarışan Vahram Papazyan, iki dalda da elemeleri geçemezken, o dönem 13 yaş 224 günlük olduğu için bu oyunlardaki en genç sporcu ünvanını kazandı.

Atletizmde ilk olimpiyat madalyası Ruhi Sarıalp'ten

1948 Londra Olimpiyat Oyunları'na katılan milli atlet Ruhi Sarıalp, üç adım atlamada bronz madalyaya ulaştı.

Sarıalp, bu başarısıyla olimpiyatlarda Türkiye'ye atletizm branşında ilk madalyayı kazandırdı. Sarıalp'in elde ettiği madalya, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda Eşref Apak'ın çekiç atmada ulaştığı gümüş madalyaya kadar 56 yıl boyunca Türkiye'nin olimpiyatlarda atletizm branşında kazandığı tek madalya oldu.

2004 ve 2016'da iki madalya daha

2004 yılında Atina'da yapılan olimpiyatları dördüncü tamamlayan Eşref Apak, üçüncü olan Macar atlet Adrian Annus'un dopingli çıkmasıyla bronz madalya alma hakkını kazandı. Daha sonra organizasyonda gümüş madalya kazanan Belaruslu atlet Ivan Tsihan'ın da ceza alması nedeniyle Eşref Apak, gümüş madalya alarak tarihe geçti.

Türk atletizmine üçüncü madalyayı kazandıran Küba asıllı milli atlet Yasami Copello, 2016 Rio'da erkekler 400 metre engellide bronz madalya elde etti.