Döşemealtı Küçük Kız Voleybol Takımı Türkiye üçüncüsü oldu - Haberler

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Döşemealtı Küçük Kız Voleybol Takımı Türkiye üçüncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Döşemealtı Küçük Kız Voleybol Takımı Türkiye üçüncüsü oldu

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Küçük Kız Takımı, Mersin'de düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Küçük Kız Takımı, Mersin'de düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Döşemealtı'nın Nar Taneleri önce Antalya, ardından da Bölge Şampiyonluğunu kazanarak Mersin'de yapılan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştı. Küçük Kız Voleybol takımı oynadığı ilk 5 maçını da kazanarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakibi olan Ankara temsilcisine 3-1 kaybeden Döşemealtı Belediyesi sporcuları bugün şampiyonadaki son maçlarına çıktı. Üçüncülük mücadelesi verdikleri Türk Hava Yolları karşısında 3-1'lik sonuçla maçı kazanan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Küçük Kız Voleybol Takımı Türkiye üçüncüsü olarak kupa ve madalyanın sahibi oldu.

Midi kız takımının ardından Döşemealtı'na ikinci kez Türkiye üçüncülüğünü getiren Küçük Kız Voleybol takımı ilk kez katıldıkları şampiyonada tarihi bir zafere imza atmış oldu. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Türkiye Şampiyonasında üçüncülük kazanan Küçük Kız Voleybol takımı sporcularını tebrik ederek, "Midi kızlarımızın ardından Küçük kız takımımız da bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Çok güçlü rakiplerini geçerek Türkiye üçüncüsü olan kızlarım başta olmak üzere antrenörlerime, yöneticilerime ve tabii ki en büyük destekçimiz Döşemealtı halkına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Döşemealtı voleybol Türkiye Mersin Spor Haberler

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