Döşekevi Kuşçusofulu Spor, 11. Kızıldağ Yaylası Karaisalı Köyler Arası Futbol Turnuvası'nı kazandı
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Adana Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen '11. Kızıldağ Yaylası Karaisalı Köyler Arası Futbol Turnuvası'nı Döşekevi Kuşçusofulu Spor, Bakiler Yeniköy Spor'u uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yenerek kazandı.
Adana Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen "11. Kızıldağ Yaylası Karaisalı Köyler Arası Futbol Turnuvası"nı Döşekevi Kuşçusofulu Spor kazandı.
Adana Büyükşehir Belediyesi ana sporsonluğunda, Karaisalı Kaymakamlığı ve Karaisalı İlçe Belediyesinin katkılarıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen "Köyler Arası Futbol Turnuvası"nı Bakiler Yeniköy Spor'u uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yenen Döşekevi Kuşçusofulu Spor kazandı.
Kaynak: ANKA / Spor