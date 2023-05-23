Diyarbakır gençleri Curling'te buluştu

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Curling İl Temsilciliği tarafından Floor Curling turnuvası düzenlendi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Curling İl Temsilciliği tarafından Floor Curling turnuvası düzenlendi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Curling İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Floor Curling Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu. Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalar gençler ve yıldızlar kız-erkek ve karma olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Gençler 11, yıldızlar kategorisinde 10, karma kategorisinde ise 10 takım mücadele ederken, toplam 63 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü. Floor Curling İl Temsilcisi Remziye Kılıçer gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda yıldız erkeklerde birincilik kürsüsüne çıkan takım Talaytepe Ortaokulu olurken, Muazzez Beran Ortaokulu ikinci, Bağcılar İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu. Yıldız kızlarda ise Talaytepe Ortaokulu birinci, Muazzez Beran Ortaokulu ikinci oldu. Yıldız karma takımlarında Talaytepe Ortaokulu birinci, Muazzez Beran Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu ise üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Kıyasıya bir mücadelenin sergilendiği yıldızlar kategorisi erkeklerde Şehit Ömer Halis Demir Anadolu Lisesi birinci, Girne Koleji ikinci, Bağlar KİPTAŞ MTAL üçüncü oldu. Kızlarda ise Şehit Ömer Halis Demir Anadolu birinci, Vali Aydın Arslan Fen Lisesi ikinci olmayı başarırken gençler karmada Bağlar KİPTAŞ MTAL birinci, Hatip Çağlar Anadolu Lisesi ikinci, Şehit Ömer Halis Demir Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Floor Curling İl Temsilcisi Remziye Kılıçer, antrenör, sporcu ve velilerin katılımıyla gerçekleşen törende dereceye giren takımlara madalyaları verildi. - DİYARBAKIR