Develi Belediyespor, Halkbank'a mağlup oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, kendi sahasında Halkbank'a 3-1 mağlup oldu. Develi ekibi, galibiyet hasretini sürdürüyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Develi Belediyespor'da galibiyet hasreti devam ediyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Kayseri ekibi, son olarak ligin 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Halkbank'a 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Develi Murat Kocatürk SporSalonu'nda oynanan karşılaşmada ilk seti konuk ekip 17-25, ikinci seti ise 15-25 kazandı. Üçüncü sette rakibini 27-25 geride bırakan Develi ekibi umutlansa da son sette parkeden 22-25 galip ayrılan Halkbank, Develi'den mutlu ayrılan taraf oldu.

Develi Belediyespor, ligin 7. haftasında yine kendi evinde Bigadiç Belediyespor'u konuk edecek. Lig'de tek ve en son galibiyetini ligin 2. haftasında Hatay BüyükşehirBelediyespor'u yenerek elde eden Develi Belediyespor, ardından oynadığı 4 maçtan da yenilgi ile ayrıldı. - KAYSERİ