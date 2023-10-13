Depremzededen Dünya Şampiyonu Olma Hikayesi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlere ailesiyle Diyarbakır'da yakalanan ve evleri hasar gören Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi, milli sporcu Taner Kalkan ( 21), Wushu Kung Fu Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonalarda 9 Türkiye, 2 Balkan, 1 Avrupa birinciliği ile 1 dünya ikinciliği elde etti. Kalkan, bu yıl ise ABD'de yapılacak dünya şampiyonasında birinci olmayı hedefliyor.

Van YYÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi, milli sporcu Taner Kalkan, 14 yıl önce başladığı Wushu Kung Fu sporunda, antrenörlerinin de yardımıyla bugüne kadar birçok başarı elde etti. Katıldığı yarışmalarda 9 Türkiye birinciliği, 2 Balkan, 1 Avrupa şampiyonluğu ve 1 dünya ikinciliği elde eden Kalkan, Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 28-30 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen ve 200'ün üzerinde sporcunun katıldığı, üniversiteler arası büyüklerde 60 kiloda, normal Wushu Kung Fu şampiyonasında ise 56 kiloda 2 Türkiye birinciliği elde etti.

Kahramanmaraş merkezli büyük yıkıma neden olan depremlere Diyarbakır'da ailesiyle yakalanan ve evleri hasar gören Taner Kalkan, bu yıl tek hedefinin, ABD'de yapılacak şampiyonada dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Geçen yıl Samsun'da düzenlenen şampiyonada dünya ikincisi olduğunu söyleyen Kalkan, "Katıldığım şampiyonalarda antrenörlerimin de bana sağladığı desteklerle büyük başarılar elde ettim. Şu ana kadar 2 hedefim vardı. Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. 2019'da Avrupa şampiyonu oldum. İnşallah bu yıl da dünya şampiyonu olurum" dedi.