Denizlispor, Bodrumspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

TFF U15 Gelişim Ligi 5. Grup 2. Haftasında deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak olan Denizlispor, bu maça 3 puan parolası ile hazırlanıyor. Teknik Sorumlu Gökhan Hor, maç öncesi takımın durumunu değerlendirdi ve kazanmak için gittiklerini belirtti.

TFF U15 Gelişim Ligi 5. Grup 2. Haftasında deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak olan Denizlispor, bu maça 3 puan parolası ile hazırlanıyor.

TFF U15 Gelişim Ligi 5. Grup ilk haftasında deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak olan Denizlispor, hazırlıklarını Doğan Demircioğlu Stadı'nda Teknik Sorumlu Gökhan Hor nezaretinde sürdürdü. İlk haftada oynanan Antalyaspor maçını ve 2. haftada oynanacak olan Bodrumspor maçı ile ilgili değerlendirme de bulunan Teknik Sorumlu Gökhan Hor uzun süre bir arada oynayan uyumlu ve kaliteli bir kadroya sahip olduklarını belirterek "İlk maçımızı Antalyaspor ile oynadık. İyi hazırlanmıştık, oyuncularım iyi de oynadı. Futbol şansı yanımızda değildi. Maç 0-0 berabere sonuçlandı ve haftayı bir puan ile kapadık" dedi.

"Kazanmak için gidiyoruz"

Eksiklerimize göre bu hafta oynayacağımız Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz diyen Teknik Sorumlu Hor "Deplasmana kazanmak için gideceğiz. Çocuklarımızın gelişimi çok önemli. Her zaman bunu dile getiriyoruz. Eksiklerimizi daha az seviyeye indirip çocuklarımızın maç içinde yapmış olduğu hataları en aza indirmek istiyoruz. Bunun için maç gününe kadar hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. İnşallah Bodrumdan iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz "diye konuştu. Bodrumspor - Denizlispor maçı 19 Kasım 2023 tarihinde saat 12.00'de Bodrum Göltürkbükü Sahasında oynanacak. - DENİZLİ