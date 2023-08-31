Dağcılar, Erciyes ve Ağrı dağlarının zirvesine 30 Ağustos Zafer Tırmanışı yaptı

Kayseri'de faaliyet gösteren K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Ağrı ve Erciyes'te gerçekleştirilen geleneksel 30 Ağustos Zafer Tırmanışı'na 14 ve 35 dağcı katıldı. Dağcılar, 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümü anısına zirvelerde Türk bayrağı açtı.