Cudi Cup'ın açılış töreni Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi - Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Cudi Cup'ın açılış törenine katıldı. 9 ülkeden 81 sporcunun katılımı ile Şırnak'ta dün start alan organizasyon Cudi Dağı eteklerinde Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan 4'ü açık, 2'si kapalı olmak üzere 6 kortta başladı. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan, İngiltere ve Litvanya'dan toplam 44'ü erkek 37'si kız olmak üzere 81 sporcu mücadele ediyor. Düzenlenen açılış programına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Ak Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

"BU ORGANİZASYON EMEĞİN ÜRÜNÜ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamasının ardından ise oynanacak tenis maçının para atışını gerçekleştirdi.