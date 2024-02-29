Cristiano Ronaldo'ya ceza mı verildi? Ronaldo Suudi Pro Ligi'nde neden men cezası aldı?

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünde forma giyen Cristiano Ronaldo, Al-Shabab karşısında alınan galibiyetin ardından taraftarları tahrik ettiği gerekçesiyle bir maç men cezası aldı. Peki, Cristiano Ronaldo'ya ceza mı verildi? Ronaldo Suudi Pro Ligi'nde neden men cezası aldı? Detaylar haberimizde...

RONALDO NEDEN CEZA ALDI?

Riyad'da oynanan ve Al-Nassr'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Al Shabab taraftarları Arjantili yıldız futbolcu Lionel Messi lehine tezahürat yaptı. 39 yaşındaki Portekiz milli takım kaptanı Ronaldo elini kulağına götürerek taraftarlara yanıt verdi. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu (SAFF), Ronaldo'ya ayrıca 30 bin Suudi riyali (yaklaşık 250 bin TL) para cezası verdi.