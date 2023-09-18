Cristiano Ronaldo, Tahran'da Coşkuyla Karşılandı

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yarın oynanacak Al Nassr-Persepolis karşılaşması öncesi geldiği Tahran'da futbolseverler tarafından coşkuyla karşılandı. Ronaldo'yu görmek isteyen futbolseverler otele akın etti. Ronaldo'yu görmek için Tahran'ın kuzeybatısında bulunan otelinin önünde toplanan her yaştan yüzlerce futbolsever Ronaldo formaları ve posterlerle coşkuyla karşıladı. Ronaldo ve takım arkadaşları, Tahran'da İran Cumhurbaşkanının güvenlik ekibi tarafından korunacak.

- Cristiano Ronaldo, Tahran'da İranlı futbolseverler tarafından coşkuyla karşılandı

Ronaldo'nun otelinde boş oda kalmadı

TAHRAN - Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yarın oynanacak Al Nassr-Persepolis karşılaşması öncesi geldiği Tahran'da futbolseverler tarafından coşkuyla karşılandı.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, forma giydiği Suudi Arabistan futbol kulübü Al Nassr ile İran futbolunun önde gelen kulüplerinden Persepolis ile yarın oynanacak Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşması için İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Ronaldo'yu görmek isteyen futbolseverler otele akın etti. Portekizli oyuncu, Tahran'da İranlı futbolseverler tarafından coşkuyla karşılandı. Ronaldo'yu görmek için Tahran'ın kuzeybatısında bulunan otelinin önünde toplanan her yaştan yüzlerce futbolsever Ronaldo formaları ve ellerindeki posterlerle "Ronaldo, Ronaldo" sloganları attı. Yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle otele alınmayan futbolseverler, Ronaldo'yu görmek için otele farklı yollardan girmeye çalıştı.

Tahran-Riyad arasında 7 yılın ardından ilişkilerin yeniden canlanması hassasiyeti nedeniyle Ronaldo ve takım arkadaşları, Tahran'da İran Cumhurbaşkanının güvenlik ekibi tarafından korunacak.

"Ronaldo'yu çok uzun süredir bekliyorduk"

Ronaldo'nun oteli önüne gelen İranlı genç futbolsever, "Sonunda İran'a geldi. Ronaldo'yu Çok uzun süredir bekliyorduk. İran'a gelme ihtimali olduğunu duyduğumuz an ise çok mutlu olduk. Burada sadece belki bir umut kafasını camdan çıkarır ve onu 5 dakika görebiliriz diye bekliyoruz" dedi.

Oğlunu Ronaldo'yu görmesi için getirdiğini söyleyen İranlı kadın, "İnsanların mutlu olduğunu görünce bende mutlu oldum. Oğlum Ronaldo hayranı ve saatlerdir onu görmesi için bekliyoruz sürekli ordan oraya gidiyoruz ama maalesef henüz başarılı olamadık" ifadelerini kullandı.

"Al Nassr'ın kazanmasını istiyorum"

16 yaşındaki İranlı genç futbolsever, "Ronaldo'nun burada olduğuna inanamıyorum. Henüz onu göremedim ama göreceğimi umut ediyorum. Kendi takımımız Persepolis'e saygı duyuyorum ama Ronaldo'yu sevdiğim için hem Al Nassr'ı seviyorum hem de Al Nassr'ın kazanmasını istiyorum" açıklamasını yaptı.

Adını açıklamayan bir diğer İranlı ise, " Cristiano Ronaldo'nun İran'a gelmesi çok güzel ancak onu görmemize izin vermiyorlar ve bu kötü hissettiriyor. Oğlumu onu görmesi için getirdim ama saatlerdir bekliyoruz" dedi.

İzdiham nedeniyle antrenman iptal edildi

Cristiano Ronaldo'nun da içinde bulunduğu takım otobüsü otele doğru ilerlediği esnada yüzlerce İranlı otobüsün etrafını sardı. Yaşanan izdiham nedeniyle Al Nassr'ın Persepolis ile oynayacağı karşılaşma öncesi yapılacak son antrenman iptal edildi.

Ronaldo'nun otelinde boş oda kalmadı

İranlı futbolseverler Cristiano Ronaldo'yu görme umuduyla otelde bulunan tüm boş odaları tuttu. İranlı Robaldo hayranları boş oda bırakmadı.

Öte yandan Persepolis Tahran Kulübü Başkanı Rıza Derviş Portekizli oyuncu Ronaldo'nun kaldığı otele giderek kendisine İran halısı hediye etti.