Corendon Alanyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Corendon Alanyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan gözetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi. - ANTALYA