CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2024'ün ikinci etabı Palandöken'de yapılacak
Türkiye'nin en yüksek zirvelerinden Palandöken, CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2024'ün ikinci etabına ev sahipliği yapacak. Erkekler ve kadınlar kategorisinde Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, İtalya, Fransa, Polonya, İran ve Romanya'dan toplam 18 takım mücadele edecek.
CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2024'ün ikinci etabına Türkiye'nin en yüksek zirvelerinden Palandöken ev sahipliği yapacak.
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'deki organizasyon, 12-15 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.
Organizasyonda erkeklerde Türkiye, Ukrayna, İtalya, Fransa, Polonya ve İran'dan 13 takım, kadınlarda ise Türkiye ve Romanya'dan 5 takım mücadele edecek.
Müsabakaların erkeklerde çift eleme, kadınlarda ise tek devre lig usulüne göre oynanacağı etapta Türkiye'yi şu takımlar temsil edecek:
Kadınlar
Türkiye 1 (Merve Çelebi-Zeynep Dila-Yaren Sencel-Simge Yalçın)
Türkiye 2 (Petek Civan-Ceylin Sayar-Su Şimdim-Sahar Yücetürk)
Türkiye 3 (İrem Çetin-Bahar Doğan-Yasemin Yıldırım-Ilgım Zehra)
Türkiye 4 (Zeynep Genç-Ece Kapu-Melis Özkanca-Duru Yavuz)
Erkekler
Türkiye 1 (Emrah Akman-Akay Çalık-Okan Savaş-Ahmet Can Tür)
Türkiye 2 (Mehmet Enes Erol-Nevzat Kaan Erol-Barış Güldalı-Tuna İmdat)
Türkiye 3 (Hikmet Gürkan-Nazım Gürkan-Halil İbrahim Yarar)
Türkiye 4 (Mustafa Akyüz-Batuhan Cengiz Atalay-Berke Erdoğan Erci-Tarık Gül)
Türkiye 5 (Resul Köse-Eren Siper-Fatih Uçar)
Türkiye 6 (Emirhan Baburşah-Umut Ziya Bayram-Enes Lorci-Furkan Şendur)
Türkiye 7 (Kadir Akyıldız-Ertan Kasap-Yusuf Volkan Üşenmez)