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Cengiz'in takımı Messi'ye şans vermedi

Cengiz'in takımı Messi'ye şans vermedi
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Cengiz Ünder'in formasını giydiği Los Angeles FC, Concacaf Şampiyonlar Kupası çeyrek final ilk maçında Lionel Messi'nin takımı Inter Miami'yi 1-0 mağlup etti. Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı maçta Los Angeles FC taraftarlarının Arjantinli yıldız için açtığı pankartlar çok konuşuldu.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder, yeni takımının as oyuncusu olmayı başardı. Cengizli Los Angeles, Concacaf Şampiyonlar Kupası çeyrek final ilk maçında Messi'nin takımı Miami'yi 1-0 mağlup etti.

CENGİZ İLK 11'DE BAŞLADI

ABD ekibinde forma giydiği 5 maçın 4'ünde sahaya ilk 11'de çıkan Cengiz Ünder, Concacaf Şampiyonlar Kupası çeyrek final ilk maçında Lionel Messi'nin takımı Inter Miami'ye karşı oynanan maçta da sahadaki yerini aldı.

Cengiz'in takımı Messi'ye şans vermedi

RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJI KAPTILAR

Cengiz Ünder'in 72 dakika sahada kaldığı maçta Los Angeles FC, Inter Miami'yi 1-0 mağlup edip rövanş öncesi avantaj yakaladı. Los Angeles FC'ye galibiyeti getiren golü 57. dakikada Nathan Ordaz kaydetti.

Cengiz'in takımı Messi'ye şans vermedi

MESSİ İÇİN OLAY PANKARTLAR AÇILDI

Lionel Messi, kaptan olarak çıktığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Arjantinli yıldıza göndermeler yapan bazı taraftarların ellerindenki "FIFA prensesi" notlu Messi figürleri dikkat çekti. Tribünlerde Messi için bir de "Pessi" notlu pankart açıldığı görüldü.

İşte o pankartlar;

Cengiz'in takımı Messi'ye şans vermedi

Cengiz'in takımı Messi'ye şans vermedi

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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