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Cedi Osman'dan, ABD'deki yardım çalışmalarına destek

Spor Haberleri

Cedi Osman'dan, ABD'deki yardım çalışmalarına destek

Milli basketbolcu Cedi Osman, Cleveland Türk Derneği'nin yardım merkezine giderek çalışmalara destek verdi.

Milli basketbolcu Cedi Osman, Cleveland Türk Derneği'nin yardım merkezine giderek çalışmalara destek verdi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, farklı ülkelerdeki yardım merkezlerindeki çalışmalara destek veriyor. Amerika'da yer alan yardım çalışmalarına, Cleveland forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman da katıldı. Cedi, Cleveland Türk Derneği'nin yardım merkezine gelerek depremlerden etkilenenlere gönderilecek ürünlerin paketlenmesine yardımda bulundu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cedi Osman Cleveland Spor Haberler

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