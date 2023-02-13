Cedi Osman'dan, ABD'deki yardım çalışmalarına destek Spor Haberleri Milli basketbolcu Cedi Osman, Cleveland Türk Derneği'nin yardım merkezine giderek çalışmalara destek verdi. Milli basketbolcu Cedi Osman, Cleveland Türk Derneği'nin yardım merkezine giderek çalışmalara destek verdi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, farklı ülkelerdeki yardım merkezlerindeki çalışmalara destek veriyor. Amerika'da yer alan yardım çalışmalarına, Cleveland forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman da katıldı. Cedi, Cleveland Türk Derneği'nin yardım merkezine gelerek depremlerden etkilenenlere gönderilecek ürünlerin paketlenmesine yardımda bulundu. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Cedi Osman Cleveland Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Cedi Osman'dan, ABD'deki yardım çalışmalarına destek - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.