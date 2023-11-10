Çaykur Rizesporlu Ibrahim Olawoyin: İstanbulspor maçını kazanmalıyız

- Ibrahim Olawoyin: "İstanbulspor maçını ne olursa olsun kazanmamız lazım"

RİZE - Çaykur Rizespor'un Nijeryalı futbolcusu Ibrahim Olawoyin, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacakları İstanbulspor maçını kazanmaları gerektiğini söyledi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Pazar günü saat 16.00'da sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavili ekip bu maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürüyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeşil-mavililerin Nijeryalı futbolcusu Ibrahim Olawoyin, İstanbulspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

"Pazar günü kazanacağımıza inanıyorum"

İstanbulspor maçını kazanacaklarına inandığını belirten Olawoyin, "İstanbulspor maçına çok iyi hazırlandık. Gaziantep maçını da kazanmak istiyorduk ama istediğimiz gibi olmadı. Ben hem takım arkadaşlarıma hem de teknik ekibe güveniyorum. Pazar günü kazanacağımıza inanıyorum. Gaziantep FK maçının ardından takım arkadaşlarımızla neleri negatif, neleri pozitif yaptığımızı konuştuk. İstanbulspor maçında da pozitif şeylerden ders çıkararak kazanmamız gerekiyor. Rakibimizi tabii ki analiz ettik. Rakibimizin hafta içi maç oynayıp oynamadığına bakmıyoruz. Süper Lig'de her maç zor. Kiminle oynarsanız oynayın zor oluyor. O yüzden İstanbulspor maçını ne olursa olsun kazanmamız lazım. Taraftarımızın itici gücünü maçlarda hissediyoruz. İçeride oynadığımız her maç bizim için güç kaynağı oluyor. İnşallah içeride gösterdiğimiz bu mücadeleyi deplasmanda da gösterebiliriz ve maç maç daha iyi duruma gelebiliriz. Ben Türkiye'ye kanat oyuncusu olarak geldim. Fakat arada 8 veya 10 numara oynadığım zamanlar oldu. Benim nerede oynamak istediğimden ziyade hocamızın ne istediği önemli. Kendimi en rahat hissettiğim yer sol kanat oluyor. Hocamız ileride hangi mevkiide oynamamı isterse elimden geleni gösteririm" diye konuştu.