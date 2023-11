Çaykur Rizespor İstanbuspor'u 1-0 mağlup etti

İstanbuspor'u 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor Teknik direktörü İlhan Palut, "Kazanmaya ihtiyacımız vardı ve bugün kazandık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplasında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik direktörü İlhan Palut, "Üst üste maçlar kaybettiğimiz bir periyodun ardından bu maça çıktık. Genel manada hiçbir kaybettiğimiz maçta bu kadar etkisiz kalmadık. Maçın bizim adımıza ve futbolun adına en güzel aksiyonu Shelvey'in attığı goldü. Ondan sonrası bizim için hatalarla, paniklerle dolu bir oyundu. Uzun süredir maç kazanamayan bir takımın maç kazanma paniği yaşadığı göründü. Bu kabul edilebilir bir noktada değil. Bu konuları da bir şekilde yönetebiliriz. Bugün sonuç olarak kazanmaya ihtiyacımız vardı ve bugün kazandık. Kazanmak her zaman güzeldir. Kazanan her zaman haklıdır. Ne yapalım bugün de böyle olsun diyemem. Bugünkü gösterdiğimiz performansın da sonuna kadar farkındayım. Önümüzde bir milli ara var. Milli arada eksiklerimizi kapatmak için çalışacağız" diye konuştu. - RİZE