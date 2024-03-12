- Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

RİZE - Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 30. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 13.30'da sahasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core antrenmanı ile başladı. Antrenmanın ikinci kısmında ise 5'e 2 pas çalışması yapıldı. Sonrasında taktik çalışma yapılırken, kaleciler kaleci antrenörleri eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı.