Canlı anlatım! İnanılmaz hata, top direkte patladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan haftanın kapanış maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. VAR hakemi ise Alman hakem Johann Pfeifer. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde çıktığı 22 müsabakada 19 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Haftaya 60 puanla zirvede giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Mavi-yeşilliler ise 22 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, 27 puanla haftaya 11. sırada girdi. İki takım arasında sezonun 5. haftasında İstanbul'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar, 5-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Rizespor : Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat, Papanikolaou, Abdülkadir, Olawoyin, Akintola, Sowe.

Galatasaray : Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen.

CANLI ANLATIM

35' Przemyslaw Frankowski'nin sağ kanattan yaptığı ortayı kaleci Tarık karşıladı. Dönen topta Sara ve Akintola'nın hava topu mücadelesinde Akintola sarı kart gördü. Galatasaray tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

33' TEHLİKELİ ATAK! Sol kanatta Hojer'in ortasında önce Taha ardından Akintola'nın vurduğu şutları Abdülkerim engelledi ve top kornere çıktı!

32' Rizespor'da atılan uzun taç atışında çevrilen top karambolde kaldı. Ceza sahasına çıkan topta Mithat'ın şutu defansa çarpıp Muslera'da kaldı.

31' Barış Alper Yılmaz, Taha Şahin'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve ufak bir sakatlık geçirdi.

29' Mertens'in kendi yarı alanında attığı ara pasında Osimhen'in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşu Tarık kurtardı. Ofsayt bayrağı Osimhen için havada.

27' Torreira'nın merkezden kat ederek topu getirdi ve yayda bulunan Ahmed Kutucu'ya pasladı. Ahmed'in şutu Mocsi'ye çarpıp dışarıya çıktı. Galatasaray köşe vuruşu kullanacak.

25' Abdülkadir'in pasında Torreira topa elle müdahale etti. Rizespor serbest vuruş kullanacak.

23' Cuesta'nın Olawoyin'e arkadan yaptığı müdahale faul. Rizespor serbest vuruş kullanacak. Cuesta sarı kart gördü.

21' Sağ kanattan Przemyslaw Frankowski'nin yaptığı orta Torreira'nın kafasından sekerek arka direkte Barış Alper ile buluştu. Barış Alper'in çevirdiği topta hava topu mücadelesi sonucu Torreira faul yaptı. Rizespor serbest vuruş kullanacak.

20' Mocsi'nin hava topu mücadelesinde Osimhen'e yaptığı hareket faul. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. 19' Mithat Pala'nın sol kanattan yaptığı orta Ali Sowe için çok yüksek. Top direkt olarak auta çıktı. 18' Defansın arkasına atılan topta Ali Sowe topa yetişemedi ve Muslera kalesinden çıkarak tehlikeyi önledi. 17' Osimhen'in sol kanattan götürdüğü topa Mocsi kayarak müdahale etti ve top taca çıktı.

17' Casper Hojer'in ceza alanı dışından çektiği şut Muslera'da kaldı.

15' Davinson'un orta alandan attığı pasta hiçbir Galatasaraylı oyuncu topla buluşamadı ve top dışarıya çıktı. Rizespor kale vuruşu kullanacak.

14' Sara'nın orta alandan attığı pasta hiçbir Galatasaraylı oyuncu topla buluşamadı ve top Rizespor'da kaldı.

13' Barış Alper'in sol kanattan yaptığı orta direkt olarak kaleci Tarık'ta kaldı.

12' Akintola'nın sağ kanada doğru attığı pası Abdülkerim karşıladı ve top taca çıktı.

11' Osimhen oyuna devam edebilecek durumda. Oyun tekrar hareketlendi.

9' Önüne top atılan Osimhen, Alikulov ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda.

7' Barış Alper'in sol kanattan içeri çevirdiği top Ahmed'e ulaşmadı ve Rizespor defansı araya girdi.

6' Cuesta'nın çaprazdan yaptığı orta Osimhen'e ulaşmadı ve top auta gitti.

5' Galatasaray rakip yarı alanda boşluk arıyor...

4' Victor Osimhen'e gönderilen uzun topta araya Hojer girdi ve topu taca gönderdi.

4' Olawoyin'in son çizgiden çevirmeye çalıştığı top auta gitti.

3' TEHLİKELİ ATAK! Rizespor savunmasında yapılan hatada Ahmed Kutucu dar alanda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu yapmayan Ahmed'in Mertens'e attığı top savunma tarafından engellendi.

2' Torreira'nın Ibrahim Olawoyin'e yaptığı müdahale faul. Rizespor serbest vuruş kullanacak.

1' Przemyslaw Frankowski'ye yapılan müdahale faul. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

1' İlk düdük çaldı.