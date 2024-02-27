Çaykur Rizespor Futbolcusu Benhur Keser Finlandiya'da Ameliyat Oldu

Çaykur Rizespor'un 27 yaşındaki futbolcusu Benhur Keser, Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlıktan ötürü Finlandiya'da ameliyat oldu.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe ile karşılaştığı 26. hafta maçında Benhur Keser, sakatlık yaşamıştı. Keser, saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından oyundan alındı. Genç oyuncunun yapılan muayene ve detaylı tetkikler sonucu ameliyat olması kararı alındı. Keser, bugün Finlandiya'da yapılan, uyluk arka adale grubu bölgesi kas tendon kavşağı tamir operasyonu başarıyla tamamlandı. - RİZE