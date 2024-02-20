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Çaykur Rizespor Futbolcusu Benhur Keser 4 Ay Sahalardan Uzak Kalacak

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Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık sonucu Benhur Keser, yaklaşık 4 ay futboldan uzak kalacak.

Çaykur Rizespor'un 27 yaşındaki futbolcusu Benhur Keser, Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 26. haftasında Fenerbahçe ile sahasında karşılaştı. Karşılaşma oynandığı esnada Benhur Keser, sakatlığı nedeniyle kendini yere bıraktı. Keser, saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından oyundan alındı. Keser'in sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "17.02.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Benhur Keser'in yapılan muayene ve detaylı tetkikleri sonucunda Hamstring (uyluk arka adele) grubu semimembranous kasında izole musculotendinous junction ( kas tendon kavşağı) total'e yakın rüptür tespit edilmiştir. Yapılan çoklu konsültasyonlar sonrasında ameliyat açısından planlama yapılmıştır. Tahmini geri dönüşü 2-4 ay olarak öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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