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Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakada ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Sarper Barış Saka görev yapacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Beşiktaş, ligin ilk bölümünde oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 26 puan topladı ve 6. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise aynı süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 20 puanla 12. sırada kendisine yer buldu.

İLK 11'LER

Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe.

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Felix Uduokhai, Zaynutdinov, Salih Uçan, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Ciro Immobile.

IMMOBILE GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise ilk 11'e döndü.

SON 8 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanabildi. Söz konusu süreçte 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, geride kalan 8 haftada tek galibiyetini ise Fenerbahçe derbisinde elde etti. Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu oyuncular, cezalı olmaları halinde 19. haftadaki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

LİGDEKİ 45. RANDEVU

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında ligde oynanan 44 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım, 7'sini Karadeniz temsilcisi kazandı, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, 91 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor 43 gol kaydetti.

RİZESPOR, BEŞİKTAŞ'I LİGDE 22 MAÇTIR YENEMİYOR

Karadeniz ekibi, Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı son 22 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Çaykur Rizespor, siyah-beyazlı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006'da deplasmanda 1-0'lık sonuçla aldı. İki takım arasında oynanan son 22 maçın 16'sını Beşiktaş kazanırken, 6'sı ise beraberlikle tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, RİZESPOR'A DEPLASMANDA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Beşiktaş, söz konusu maçların 9'unu kazandı, 2'sinden beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, iç sahada Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 10 Eylül 2005'te 1-0'lık skorla elde etti. Beşiktaş'ın konuk takım ünvanıyla çıktığı müsabakalarda Çaykur Rizespor'a galibiyet sayısında 14-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken müsabaka, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

KARADENİZ EKİBİNDEN TARİHİ GALİBİYET

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi yenilgilerinden birini yaşadı. Karadeniz temsilcisi, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşmada Beşiktaş'ı 5-1 mağlup etti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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