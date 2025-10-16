Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Süper Lig ekibi Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, beIN SPORTS'a gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CANLI YAYINDA SÜRPRİZ MESAJ

Burak Yılmaz'ın telefonuna röportaj sırasında sürpriz bir mesaj geldi. Genç teknik adam, kendisine soru sorulduğu sırada önünde duran telefonuna bakararak, Fatih Terim'den mesaj geldiğini gördü. Telefonu eline alan Burak Yılmaz, röportajı yapan gazeteciye dönerek, "Fatih hoca mesaj atmış, canlı yayında" diyerek gülümsedi.

'ÇOK MUTLU ETTİ'

Daha sonrasında Fatih Terim'den gelen mesajı okuyan Burak Yılmaz, "Hocam benim, izlediğini söylemiş. Çok mutlu oldum. Kendisine de selamlar. Çok mutlu etti bizi, çok değerli bizim için." ifadelerini kullandı. Ciddi bir havada giden röportajda Fatih Terim'in mesajı sonrası gülümseten anlar yaşandı.

Görüntü: beIN SPORTS

'ÇOK FORMDA TAKIMIM VAR'

Öte yandan takımının durumu hakkında konuşan Burak Yılmaz, "Milli ara yoğun geçiyor. Fiziksel çalışmalarımız, hem teknik hem taktik çalışmlarımız devam ediyor. Çok formda olan bir takımım var. Oyuncularım özgüvenlerini yakaladılar. Hangi oyuncudan ne katkı alabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Antalyaspor maçını bekliyoruz. Çok güzel bir aile ortamımız var. Oyuncularımızın alkışlanmasını, dolu tribünler önünde oynamasını istiyoruz." dedi.

'BURALARA ÇIKACAĞINI BİLİYORDUK'

Ay-Yıldızlıların kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili övgü dolu sözler sarf eden genç teknik adam, "Hakan Çalhanoğlu'nun kaptanlığını çok beğeniyorum. Aile dostumdur kendisi ara sıra görüşüyoruz. Fatih Terim zamanında ilk milli takıma geldiğinde bu seviyelere çıkacağını biliyorduk. Uzun yıllar bu seviyede oynamak, kaptanlık yapmak çok değerli." yorumunu yaptı.

'DÜNYA KUPASI'NIN BİZE İHTİYACI VAR'

Milli takım hakkında da yorum yapan Burak Yılmaz, "Umarım milli takımımız Dünya Kupası'na gider. Bunu hak ediyoruz. Dünya Kupası'nın da bize ihtiyacı var. Bence biz bu turnuvada yer alacağız." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ

Burak, Yılmaz, Arda Güler ve Kenan Yıldız ile ilgiliyse, "Çok yetenekli oyuncular. Biri Real Madrid'de diğeri de Juventus'ta oynuyor. Kerem, Yunus, Oğuz, Orkun İsmail... Hepsi ayrı ayrı değerli isimler. Ama Kenan ve Arda bu oyuncuların öncüsü gibi görünüyorlar. Umarım bizi Dünya Kupası'na götürürler. İnşallah.' sözlerini sarf etti.