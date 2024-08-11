Canlı anlatım! Samsunspor-Beşiktaş maçında ilk düdük çaldı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonun ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakada 0-0 eşitlik var.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Samsunspor deplasmanında başladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45'te çaldı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Marc Bola, Ait Benasser, Oliver Ntcham, Kingsley Schindler, Muja, Carlo Holse, Moundilmadji.
Beşiktaş : Mert, Masuaku, Colley, Paulista, Svensson, Al Musrati, Gedson, Semih, Rafa Silva, Raschica, Immobile.
CANLI ANLATIM
2' Samsunspor'da Marc Bola'nın sol kanattan çevirdiği topta Holse'nin vuruşu kaleyi bulmadı.
1' Samsunspor- Beşiktaş maçı başladı.