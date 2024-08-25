Canlı anlatım! Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında tek gol var

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.45'te başlayan müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Lige Adana Demirspor karşısındaki 1-0'lık galibiyetle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. İlk haftada sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor ise 2. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla geçti. İki takımın da ligde 4'er puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mosci, Aliqulov, Halil İbrahim, Papanikolau, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe.

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

CANLI ANLATIM

33' Fenerbahçe Tadic ile korner kullanacak. 32' Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına açtığı orta Rizespor savunmasından sekerek kornere çıktı. 32' David Akintola sarı kart görüyor. 31' Allan Saint-Maximin'in ceza sahasına ortası Rizespor savunmasından döndü

30' Fenerbahçe diğer kanattan bir korner daha kazandı.

30' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Szymanski'nin sağ kanattan ortası defanstan sekip Tadic'in önüne düştü. Tadic'in şutu Khusniddin Alikulov'a çarparak kornere çıktı.

29' Khusniddin Alikulov sarı kart görüyor.

27' Rizespor Altin Zeqiri ile sol kanattan geldi. Zeqiri'nin açtığı orta doğrudan dışarı çıktı.

26' Sebastian Szymanski tek topla Tadic'i savunma arkasına kaçırdı fakat defans araya girdi.

26' Rizespor'da bir elle oynama karar serbest vuruş!

24' Akintola sağ kanattan ceza sahasına girdi. Maximin kayarak topu kazandı.

21' Ibrahim Olawoyin ceza sahasında akrobatik hareketlerle önünü boşalttı çektiği şut kalecide kaldı.

18' Oosterwolde ceza sahası içinde yerde Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekliyor! 17' Fenerbahçe korner kullanacak!

15' Fenerbahçe sağ kanattan Tadic'le geldi. Fred'in önüne bıraktığı pası Fred driblingle sürerek uzaktan harika bir şutla golü buldu.

15' GOL! Çaykur Rizespor 0-1 Fenerbahçe

12' Fenerbahçe sol kanattan tehlikeli geldi. Maximin'e yapılan faul sonucu Fenerbahçe serbest vuruş kazandı.

11' Maximin sağ kanatta 2 oyuncunun arasında yerde kaldı. Karar faul!

10' Taha Şahin yerde karar faul!

10' Rizespor sağ kanattan tehlikeli geldi. Ceza sahasının 1 metre dışından şut çeken Akintola golü bulamadı. Top dışarıda!

9' Alexander Djiku için sağlık ekibi oyunda!

8' Rizespor sağ kanattan tehlikeli geldi ceza sahası içine Akintola'ya atılan pası oyuncu kontrol edemedi.

7' Djiku yerde faul bekliyor!

6' Rizespor'un savunma arkasına attığı pası kademede Çağlar engelledi.

6' Maximin'in sol kanattan ceza sahasına ortası Rizespor defansı tarafından karşılandı.

5' Rizespor sol kanattan geldi açılan ortayı kaleci kontrol etti.

4' Sarı Kart Fred!

4' Rizespor sağ kanattan geldi. Oosterwolde'nin yaptığı faul sonucu Rizespor sağ kanattan serbest vuruş kazandı.

3' Szymanski kendi sahasında yerde kaldı. Karar faul!

1' Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında ilk düdük çaldı.