Canlı anlatım! Beşiktaş-Antalyaspor maçında gol yağmuru var

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başladı. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor. Müsabakayı beIN Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert, Emirhan, Colley, Paulista, Svensson, Gedson, Musrati, Rafa, Semih, Rashica, Immobile.

Antalyaspor : Piric, Kelven, Emrecan, Veysel, Güray, Erdal Rakip, Soner, Van de Streek, Erdoğan, Larsson, Samudio.

CANLI ANLATIM

66' Sam Larsson çıkıyor. Jakub Kaluzinski giriyor.

66' Beşiktaş'ın iptal edilen golü inceleniyor.

65' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği hazırlıkları var!

65' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu golü buluyor fakat karar yine ofsayt.

64' Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

63' Güray Vural'ın sarı kartı iptal edildi. Karar kırmızı kart!

62' Güray Vural için kırmızı kart kontrolü yapılıyor.

62' Rafa Silva için sağlık ekibi oyuna giriyor.

61' Güray Vural sarı kart görüyor!

60' Antalyaspor sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

59' Beşiktaşlı oyuncular Rafa Silva'ya yapılan faul sonucu sarı kart bekliyor.

56' Rashica'nın savunma arkasına pasında Rafa Silva golü buluyor.

56' GOL! Beşiktaş 3-2 Antalyaspor

55' Semih sarı kart görüyor.

51' Erdoğan'ın sağ kanattan açtığı ortada Braian Samudio kafayla golü buldu.

51' GOL! Beşiktaş 2-2 Antalyaspor

49' Omar Colley sarı kart gördü.

47' Rashica'nın savunma arkasına pasında Immobile'nin dar açıdan çektiği şutu kaleci kurtardı.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Beşiktaş 2-1 Antalyaspor

45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

44' Svenson'un sağ kanattan ortası defanstan geri döndü.

43' Rashica'nın sağ kanattan ortasında topu savunma uzaklaştırdı.

40' Musrati'nin savunma arkasına pasında Silva kaleciyi geçti fakat çektiği şutu kale önünden Antalyaspor defansı çıkardı. Dönen topta Semih golü bulamadı.

39' Güray Vural'ın sağ kanattan ortasında Mert topla buluştu.

38' Antalyaspor serbest vuruş kazandı.

37' Sander'in ceza sahasının sağından şutunda top Beşiktaş defansından döndü.

36' Gedson'un savunma arkasına bıraktığı pasta Immobile yerde kaldı. Hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

35' Gedson'un savunma arkası pasında Semih topla buluşamadı.

34' Erdoğan'ın sağ kanattan savunma arkasına bıraktığı topa Beşiktaş hakim.

33' Antalyaspor GOL arıyor.

32' Beşiktaş'ın savunma arkası pasında Semih topla buluşamadı.

30' Beşiktaş golü buluyor fakat ofsayt nedeniyle GOL iptal edildi.

29' Beşiktaş korner kullanacak.

29' Rafa Silva savunma arkasına pasında Rashica gole çok yaklaştı.

28' Antalyaspor orta sahada serbest vuruş kazanıyor.

27' Beşiktaş ön alan baskısı yapıyor.

26' Erdoğan sağ kanatta topla buluştu fakat topu taca çıkmadan kontrol edemedi.

26' Antalyaspor kendi sahasında hazırlık pasları yapıyor.

25' Beşiktaş taraftarı desteğini sürdürüyor.

23' Semih Kılıçsoy'un sağ kanattan getirdiği topla çizgide sıfıra indi. Verdiği pası Immobile ağlarla buluşturdu.

23' GOL! Beşiktaş 2-1 Antalyaspor

21' Musrati'nin sağ kanata pasında top taca çıkıyor.

20' Antalyaspor tehlikeli bir yerde topu kazandı ama sonuç yok!

19' Larsson'un tedavisi devam ediyor.

18' Larsson yerde. Sağlık ekibi oyuna giriyor.

17' Beşiktaş ön alanda topu kazandı.

16' Rafa Silva'nın serbest vuruşu defanstan döndü. Dönen topu gelişine karşılayan Rashica'nın şutu dışarı çıktı.

16' Rashica yerde karar faul!

15' Beşiktaş'ın sağ kanattan ortasında Semih Kılıçsoy'un kafayla indirmesinde sonuç yok!

13' Rashica'nın savunma arkasına attığı pası Immboile ağlarla buluşturdu.

13' GOL! Beşiktaş 1-1 Antalyaspor

13' Emirhan'ın sağ kanattan ortasını Veysel karşıladı.

12' Erdoğan'ın defans arkasına attığı pası Mert Günok kontrol etti.

11' Rashica'nın sağ kanattan ortasını defans karşıladı.

11' Gedson orta alanda yerde karar faul!

10' Rashica'nın sağ kanattan açtığı ortada Rafa Silva'nın kafa vuruşuyla sonuçlanan atakta kaleci topa hakim.

10' Rafa Silva'nın açtığı orta defanstan döndü.

9' Beşiktaş serbest vuruş kazandı.

8' Semih'in sağ kanattan Emirhan'a verdiği pasla birlikte açılan orta Rashica kafa vurdu. Topu kaleci kontrol etti.

8' Semih'in sağ kanattan Emirhan'a verdiği pasla birlikte açılan orta Rashica kafa vurdu. Topu kaleci kontrol etti.

7' Paulista sağ kanattan Antalyaspor'un atağını engelledi.

6' Omar Colley ön alan baskısıyla topu kazandı. Rashica'nın uzaklardan şutu dışarı çıktı.

6' Gedson'un sağ kanattan baskı yaparak topu kazandı. Açtığı orta doğrudan auta gitti.

5' Kornerden dönen topa Gedson uzaklardan vurdu. Defans topu çıkardu.

5' Beşiktaş korner kazanıyor.

4' Semih'in sağ kanattan yaptığı orta kaleci Piric'te kaldı.

4' Rafa Silva'nın defans arkasına topu kalecide kaldı.

3' Beşiktaş taraftarı erken gole rağmen desteğini sürdürüyor.

2' Semih Kılıçsoy bir anda topu önünde buldu. Ceza sahasının solundan çektiği şut dışarı çıktı.

1' Orta alanda Gedson'un top kaybı sonrası ceza sahasında Van de Streek'in verdiği pasla Braian Samudio golü buldu.

1' GOL! Beşiktaş 0-1 Antalyaspor

1' Beşiktaş-Antalyaspor maçı başladı.