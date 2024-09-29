Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturuyor. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Jose Mourinho'nun ekibi, 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, zirvenin 5 puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor ise 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 12. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Piric, Silva, Erdal, Güray, Djenepo, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Mert, Samudio, Veysel.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

CANLI ANLATIM

45' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

45' Szymanski'nin ceza sahası dışından vurduğu şut savunmadan sekerek kornere gitti.

43' Antalyaspor'da sağ kanatta Townsend'in getirdiği topta ceza sahası yayına doğru yerden bir pas aattı. Erdal'ın yaydan çektiği şut Fenerbahçe savunmasından döndü.

42' Tadic ve Mert Müldür'ün sağ kanatta yaptığı paslaşma sonrası yan hakem ofsayt bayrğını kaldırdı.

41' Maximin'in sol kanattan ceza sahasına girip sağ ayağıyla yerden çektiği şut kaleci Piric'de kaldı.

40' İsmail Yüksek ceza sahası dışından sol ayağının üstüyle şut çekti. Top üstten dışarı gitti.

39' Amrabat'ın sağ kanatta Tadic'e verdiği topta Tadic ceza sahasına tehlikeli bir orta yaptı fakat savunma araya girerek topu kornere gönderdi. Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak.

37' Maçın bu dakikasında Fenerbahçe % 52 Antalyaspor % 48 topla oynuyor.

35' Tadıc'ın sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci Piric'de kaldı.

33' Antalyaspor ceza sahasında Dzeko'dan Maximin'e gelen topta Maxımen sağ ayak içiyle şut çekti ancak top Veysel'e çarparak top kornere çıktı.

32' Dijiku'nun Sağ kanatta Samudio'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.

31' İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topta Djenepo topu Samudio'ya verdi. Samudio'nun uzaklardan çektiği şut üstten farklı bir biçimde dışarı gitti.

28' Fenerbahçe'de Çağlar'ın baskı altında kalması ile Antalyaspor'lu futbolcular topa sahip oldu.Djenepo'nun çektiği şutta top savunmadan geri döndü.

26' Oyun Antalyaspor'un taç atışıyla yeniden hareketlendi.

25' Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın mücadelenin bu dakikasında nemli hava nedeniyle su molası verdi.

21' Oosterwolde'nin sol kanattan Maxımın'e attığı yüksek pasta top kaleci Piric'de kaldı.

19' Amrabat ceza sahası dışından sağ ayağının içiyle şut çekti. Top üstten auta gitti.

18' Tadic'in Dzeko'ya yolladığı uzun topta Antalyaspor savunması tehlikeyi önledi ve topu taca gönderdi.

17' İsmail Yüksek, orta sahada Djenepo'ya faul yaptı.

16' Karşılaşmada iki takımın da birer şutu direkten döndü.

15' Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle devam ediyor.

14' Karşılıklı top kayıplarının ardından Mert Müldür Orta sahada Erdal'a faul yaptı.

12' Antalyaspor'da Kaluzinski ceza sahası dışından şut çekti. Yan direkten dönen top Livakovic'in ellerinde kaldı.

11' Orta sahanın solunda Çağlar'ın Erdal'a yaptığı faulün ardından Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.

10' Mert Müldür'ün sağ kanattan geliştirdiği atakta Mert ceza sahasına girmeye çalıştı fakat topu ayağından fazla açınca top auta gitti.

8' Antalytaspor'da Mert Yılmaz'In sağ kanattan ortasında Fenerbahçe savunması araya girdi ve topu kornere gönderdi. Karar Korner.

7' Fenerbahçe sol kanattan Maximin ile hızlı atağa çıktı. Sağ kanatta Dzeko'ya verdiği pasta ceza sahası içinde Dzeko elle oynadı ve Antalyaspor serbest vuruş kullandı.

6' Orta sahadaki kıyasıya mücadelenin ardından Samudio topu sağ kanata taşıdı. Fenerbahçe savunması araya girerek topu taca gönderdi.

4' VAR incelemesinin ardından Fenerbahçe taç atışıyla oyuna başladı.

3' Topun çizgiyi geçtiği yönünde Fenerbahçeli futbolcuların hakem Cihan Aydın'a itirazları sürüyor.

2' Sağ kanattan Mert Müldür'ün açtığı ortada ceza sahası içinde karambol yaşandı. Antalyaspor' savunmasına çarpıp yan direkten dönen topta Szymanski boş kaleye topu gönderemedi. Antalyaspor savunması tehlikeyi önledi.

1' Antalya'da ilk düdük çaldı.