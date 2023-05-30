- Çağdaş Atan : "lig gittikçe amaçsız bir hal alıyor"

İSTANBUL - Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sezonun bir önce bitmesini istediklerini belirterek, "Son haftalara geldikçe puan tablosundan kaynaklı olarak lig gittikçe amaçsız bir hal alıyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Kayserispor, sahadan 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yapan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Çok iyi hazırlandığımız ve iyi bir plana sahip olduğumuz maçı geride bıraktık. Ackah'ın 9. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası işler değişti. Bu harekeye ister mantıksız ister sorumsuzca diyebilirsiniz. Neticede eksik oynamanın cezasını çektik. Ligin bitimine yakın bir maçta 10 kişi oynamak, futbolcularım açısından da oldukça zordu. İkinci yarının başından itibaren iyi oynadık. Uzun bir süresini eksik oynamasına rağmen mücadeleyi bırakmayan oyuncularımı kutluyorum. Son haftalara geldikçe puan tablosundan kaynaklı olarak lig gittikçe amaçsız bir hal alıyor. Son iki hafta MKE Ankaragücü ve Sivasspor ile önemli iki maçımız var. Yapabildiğimizin en iyisini yapıp bir an önce bu sezonu alacağımız en iyi sonuçlarla sonlandırmak istiyoruz" diye konuştu.