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Bursaspor, Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı

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Bursaspor, yarın oynayacağı Altınordu maçı için antrenmanını tamamladı ve İzmir'e hareket etmek üzere hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor, yaptığı antrenmanla birlikte yarın oynayacağı Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlılar, öğleden sonra İzmir'e gidecek.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 24. haftasında konuk olacağı Altınordu maçı hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı takım, bugün öğle saatlerinde İzmir'e hareket edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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