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Bucaspor fire vermeden devam ediyor

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Bucaspor fire vermeden devam ediyor

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta konuk ettiği Sarıyer'i 3-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta konuk ettiği Sarıyer'i 3-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, 8 hafta sonunda 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. hafta maçında Bucaspor 1928, konuk ettiği Sarıyer'i 3-1 mağlup etti. 28. dakikada penaltı golüyle geriye düşen sarı-lacivertliler, 38'de Mehmet Fuat Gölbaşı'nın golüyle devreye 1-1'lik beraberlikle girdi. İkinci yarıya daha etkili başlayan İzmir temsilcisi, 76'da Sarıyerli Işık Kaan Arslan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçerken, 90. dakikada Recep Gül'ün golüyle farkı 2'ye taşıyarak maçta 3 puanla ayrılmasını bildi.

Zirve yolunda namağlup

Bu sonuçla Bucaspor 1928, puanını 16'ya yükselterek üçüncü sıraya yükseldi. 8 hafta sonunda 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-lacivertliler, zirve yarışını namağlup sürdürüyor. İzmir temsilcisi, 9 Ekim Pazar günü konuk edeceği Kırklarelispor'u da yenerek fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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