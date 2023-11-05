Bucaspor 1928, Serik Belediyespor'u 2-0 mağlup etti
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, evinde Serik Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. İzmir ekibi 6'ncı dakikada Onur'un golüyle 1-0 öne geçerken, Serik Belediyespor 10'uncu dakikada Sefa'nın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bucaspor 1928, 90+3'üncü dakikada Erhan Çelenk'in golüyle galibiyeti sigortaladı: 2-0. Bu sonuçla ev sahibi ekip 22 puana ulaşıp Play-Off hattına girerken, konuk takım 9 puanda kalıp düşme potasına geriledi.
STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Selim Şenöz, Ali Gün
BUCASPOR 1928: Kıvanç - Erhan Kartal (Dk. 28 Koray), Mazlum, Onur (Dk. 46 Doğan Can), Enes, Furkan, Ahmet, Taşkın (Dk. 57 Erhan Çelenk), İlhan, Berke (Dk. 89 Arda), Sefa (Dk. 57 Yasin)
SERİK BELEDİYESPOR: Salih - Yunus Emre, Ömer Faruk, Burak, Oğulcan (Dk. 60 Mustafa Ethem), Sefa, Hakan (Dk. 65 Ergün), Emrah (Dk. 81 Batuhan), Sinan, Oğuzhan, Muhammet
GOLLER: Dk. 6 Onur, Dk. 90+3 Erhan Çelenk ( Bucaspor )
KIRMIZI KART: Dk. 10 Sefa (Serik Bld)
SARI KARTLAR: Berke, Onur ( Bucaspor ), Yunus Emre, Sefa, Salih (Serik Bld)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, evinde Serik Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. İzmir ekibi 6'ncı dakikada Onur'un golüyle 1-0 öne geçerken, Serik Belediyespor 10'uncu dakikada Sefa'nın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bucaspor 1928, 90+3'üncü dakikada Erhan Çelenk'in golüyle galibiyeti sigortaladı: 2-0. Bu sonuçla ev sahibi ekip 22 puana ulaşıp Play-Off hattına girerken, konuk takım 9 puanda kalıp düşme potasına geriledi.