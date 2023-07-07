Bu ne hız Arda! Ayağının tozuyla Real Madrid tarihine geçti

Real Madrid'in Arda Güler'in transferini açıkladığı paylaşımı 600 bin beğeniyi aşarak, kulüp tarihinin en yüksek etkileşimli transfer duyurusu oldu. Eflatun-beyazlılarla 6 yıllık sözleşme imzalayan genç yıldız daha şimdiden kulüp tarihine geçti. Bu beğeni sayısı başta Real Madrid olmak üzere İspanyol taraftarları ve basını da oldukça şaşırttı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, toplam 30 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer oldu. Türk futbolunun en pahalı satışı olan 18 yaşındaki futbolcu, eflatun-beyazlıların da tarihine geçti. Real Madrid'in Arda Güler'i açıkladığı paylaşımının beğeni sayısı 600 bini geçerek, kulüp rekoru kırıldı.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Real Madrid'in Arda Güler'i renklerine bağlaması tüm dünyada büyük ses getirdi. Genç yıldız için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis ödeyen eflatun-beyazlılar, başarı bonuslarıyla birlikte bu rakamı 30 milyon euroya kadar çıkaracak. Güler böylece Türk futbolunun en pahalı transferi olarak tarihe geçti.

REAL MADRID'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Arda Güler'in transfer duyurusunun aldığı etkileşim sonrası Real Madrid'den genç yıldız için peş peşe paylaşımlar geldi. Dünya devi, 18 yaşındaki futbolcu için bugün saat 13.00'te imza töreni düzenleyecek.

Tarihe geçen paylaşım

Real Madrid'in yaptığı Arda Güler paylaşımlarının tamamı: