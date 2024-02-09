Bornova 1877'nin iki golcüsü satıldı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ilk sezonunda play-off hattında yer alan Bornova 1877'nin iki golcüsü ara transfer döneminin son gününde satıldı.

Sezonun ilk yarısında 13 maçta 10 golle takımın en skorer ismi olan 35 yaşındaki tecrübeli 10 numara Murat Çaydemir, transferin son gününde Belediye Kütahyaspor'un yolunu tuttu. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki şampiyonluğa 15 golle büyük katkıda bulunan, bu sezon ise 3'üncü Lig'de 17 maçta 7 golle oynayan 24 yaşındaki Yakal Taylan ise Amedspor'a transfer oldu.