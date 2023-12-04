Boluspor, Tunahan Çiçek ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor, İsviçre kulüplerinden Vaduz FC oyuncusu Tunahan Çiçek'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor devre arası transferi için harekete geçti. İsviçre kulüplerinden Vaduz FC'de forma giyen orta saha oyuncusu Türk asıllı İsviçreli futbolcu Tunahan Çiçek'i kadrosuna kattı. Daha önce 2016 yılında kırmızı-beyazlı formayı terleten tecrübeli futbolcu, sezonun ikinci yarısında tekrar Boluspor formasını giyecek. Bolu ekibi, Tunahan Çiçek ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. - BOLU