Bodrumspor, Yeşilyurt Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti
Türkiye Voleybol Federasyonu 21. haftasında Bodrumspor deplasmanda konuk olduğu Yeşilyurt Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Bodrumspor, play-off iddiasını sürdürdü.
Türkiye Voleybol Federasyonu 21. haftasında Bodrumspor deplasmanda konuk olduğu Yeşilyurt Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig A Grubu 21. haftasında Bodrumspor, Yeşilyurt Spor Kulübü'ne konuk oldu. Ligde play-off mücadelesi veren Bodrum ekibi, rakibi karşısında ilk seti 25-11, ikinci seti de 25-21 geçti. Mücadelenin 3. setini ise ev sahibi ekip 25-22 önde tamamladı. Karşılaşmada etkili oyununu sürdüren yeşil-beyazlı ekip 4. sette rakibini 25-13yenerek sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu skorla birlikte play-off iddiasını sürdüren Bodrum temsilcisi puanını 34 yaptı. - MUĞLA