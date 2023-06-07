Bodrumspor, Süper Lig'e yükselme maçında Pendikspor'la karşılaşacak

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off finaline adını yazdıran Bodrumspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmak için Pendikspor'la karşılaşacak. Finali kazanan taraf yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'deki ilk sezonunda büyük bir sürpriz yaparak Play-Off finaline adını yazdıran Bodrumspor, yarın tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmak için Pendikspor'la karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği finalin başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Finali kazanan taraf yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek. 90 dakikanın sonunda eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma bölümü, yine beraberlik halinde ise seri penaltı atışları kazanan takımı belirleyecek.

Bodrumlu futbolseverler finalde 12 bin kişilik Akhisar Stadı'nın kapalı ve kuzey kale arkası tribünlerinde yer alacak. İlçeden binlerce kişi finale akın ederken, tarihte ilk kez futbolda Süper Lig'e temsilci göndermeyi isteyen Muğla'nın ilçelerinden de yeşil-beyazlılara destek için otobüsler kaldırılacak. 8 yıl önce 2015 senesine kadar amatör liglerde yer alıp, o sezon 3'üncü Lig'e, 2017'de 2'nci Lig'e çıkan Bodrumspor, geçen sezon da yine 29 Mayıs 2022'de İzmir'de Karacabey Belediyespor'la oynadığı Play-Off finalini kazanıp ilk kez 1'inci Lig'e ulaşmıştı.

Kadrosunda halen takımın Bölgesel Amatör Lig'de yer aldığı dönemden kalan Erkan Değişmez ve Celal Dumanlı, 2'nci Lig'den beri oynayan Üzeyir, Süleyman, Cenk, Samet, Mert, Bahri Can, Omar ve Yekta gibi isimler bulunan Bodrumspor, normal sezonu 62 puanla dördüncü sırada tamamladıktan sonra Play-Off'ta Göztepe ve yıldızlar topluluğu Eyüpspor'u elemeyi başardı. Ligi Süper Lig'e çıkan ikinci Çaykur Rizespor'un 1 puan gerisinde 67 puanla üçüncü bitirip direkt finale çıkan Pendikspor, son maçını 21 Mayıs'ta oynadı. İki takımın bu sezon İstanbul'da oynadığı ilk maç 3-0 Pendikspor'un üstünlüğüyle sonuçlanıp, rövanş 2-2 bitti. Geçen sezon 2'nci Lig'de de Play-Off şampiyonu yaptığı takımla tarihi dönemeçte olan teknik direktör İsmet Taşdemir, ilçeye Süper Lig takımı olarak döneceklerini söyledi.